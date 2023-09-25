Koca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomide yaşanan olumsuzlukların en fazla işçi sınıfını etkilediğini, fiyat artışlarının alım gücünü düşürdüğünü ifade etti.

Mersin'in önemli işçi nüfusu barındırdığını belirten Koca, "Özellikle ihracat rekorlarının kırıldığı tekstil sektöründe büyük bir sömürü düzeni var. İhracat rekorlarının arkasında ne yazık ki işçilere reva görülen cehennemi koşullar var. Özellikle uzun çalışma süreleri yazılı olmayan kural haline gelmiş. Geldiğimiz aşamada söylemeliyiz ki sağlıklı bir işçi bulmak çok ama çok zor." dedi.

AA