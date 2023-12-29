İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamada, bölge için yürütülen "Filistin'e Acil Yardım" kampanyası kapsamında 10 ayrı projenin hayata geçirildiği belirtildi.

Gazze'nin farklı bölgelerinde 2 bin 625 kişiye ekmek, 10 bin 880 aileye su, hastanelere 26 bin litre yakıt, 400 ailenin her birine 250 dolar nakdi yardım, 600 çocuğa bez ve süt yardımı, 15 bin aileye battaniye, 300 aileye branda, 500 aileye hijyen paketi, 3 bin 4 aileye kumanya, 16 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldığı aktarılan açıklamada, bu yardımlar sayesinde 30 bin 84 aileye ve 81 bin 320 kişiye savaşın yakıcı atmosferinde bir nebzede olsa nefes aldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'deki çalışmalara 2021 yılında sponsorluk projesiyle başlandığına, daha sonra farklı projelerin de eklendiğine işaret edilerek, "Filistin Sponsorluk Projesi" kapsamında Gazze'de 1985, Lübnan Filistin mülteci kamplarında 300'ü aşkın yetim çocuğa eğitim, sağlık, barınma ve giyim desteği verildiği kaydedildi.

Gazze'de 7 Ekim öncesinde ramazan, kırtasiye ve kumanya gibi başlıklarda toplam 11 ayrı proje gerçekleştirildiği, bu projelerden 543 ailenin istifade ettiği vurgulanan açıklamada, toplam 5 bin 565 kişinin vakfın ulaştırdığı yardımlardan faydalandığı bildirildi.