İSTANBUL- Sunuculuğunu Eraslan Sağlam’ın yaptığı cenaze töreninde sırasıyla İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatroları Müdürü İlyas Ceran, sanatçının torunu Emre Arkon, dostu Tümay Özokur, Devlet Tiyatroları Müdürü Mustafa Kurt ve sanatçılar Tuna Arman, Uğurtan Atakan söz aldılar.

Ailesi, kendisinin nasıl bir usta olduğunu, uzun ömrüne neler sığdırdığını anlattı. Sanatçının dostları Yılmaz Gruda ile nasıl tanıştıklarını, onun çok yönlü biri olduğunu, işini titizlikle yaptığını, yeri doldurulamaz bir sanatçı olduğunu anlattılar.

Tören, kürsüde söz alan dostlarının yanı sıra Kültür Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak’ın da aralarında olduğu sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

HABER: METE YILMAZ