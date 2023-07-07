Erzurum

Kırmızı-beyazlı ekip, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Hüseyin Eroğlu, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne daha önce de geldiğini, takımla çalışmaların iyi gittiğini belirtti.

Yeni sezona iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Eroğlu, "İyi hazırlanmamız gerekiyor çünkü Süper Lig'in ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl bizim için güzeldi, şampiyonlukla noktaladık ama bu yıl burada da başarılı olmak zorundayız. Onun için hazırlıklarımız güzel şekilde devam ediyor." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin 11 yıllık Süper Lig hasretine son verdiklerini işaret eden Eroğlu, "Samsun bir futbol kenti ve geçen sene rüya gibi bir sezon yaşadık. Yani rekorlar kırarak şampiyon olduk. Bu gurur veren bir tablo. Şehir mutlu oldu ve futbolla eskilerin tekrar geri gelmesini hissettiğimiz bir yıl oldu. Sadece şampiyonluk değil aynı zamanda şehirdeki aidiyet duygusu yeniden yukarıya çıkmaya başladı çünkü hasretle Süper Lig'i bekliyorlardı." diye konuştu.

"İlk yıldaki hedefimiz ilk 10'un içinde yer almak"

Yılport Samsunspor'un Süper Lig'in markası olacağını iddia eden Hüseyin Eroğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sezon Süper Lig'de oynayacağız ve bunun zor bir lig olduğunu biliyoruz. 100 yıllık kulüpler, taraftarları olan ve dev bütçeli kulüpler biliyoruz ama Samsunspor nasıl yıllar önce Süper Lig'in önemli bir markasıysa bundan sonrada bu böyle olacaktır. İlk yıldaki hedefimiz ilk 10'un içinde yer almak ondan sonraki süreçte zaten yukarıya doğru tırmanış Avrupa'ya doğru hedef ama işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Geçen seneki başarıların hepsi geride kaldı önümüzde başarılı olmak zorunda olduğumuz bir lig var. Bunun için çalışıyoruz."

"8-10 arası transfer planlıyoruz"

Eroğlu, sezon öncesi transfer süreçlerinin çok konuşulduğunu anlatarak, transferde doğru tercihin önemli olduğunu işaret etti.

Tercih edilen futbolcunun takıma uzun süreli hizmet etmesi gerektiğini dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Avrupa'ya baktığımızda 1, 2, 3 transfer gerçekleşiyor ama ülkemizde maalesef sayı olarak bu çok daha artıyor. Bir sene sonra yine artıyor. Doğru planlama ile tercih edilen oyuncuyla aslında bir senelik değil uzun vadede 2 ya da 3 sene anlaşıp, takım mühendisliği yaratmak ve başarılı olmak istiyoruz. Bir dahaki sene transfer sayısını azaltmak istiyoruz çünkü bu kadar transferle, bütçelerle kulüpler ekonomik anlamda büyük sıkıntıya düşüyor. Akademiler bizim için çok değerli, Samsunspor Futbol Akademisi'nden önümüzdeki sezonlarda destek alacağımız oyuncular olacak. Biz şimdi 8-10 arası transfer planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde takıma katkı sağlayacak futbolcular üzerinde duracaklarını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Eylül ayına kadar devam eden bir süreç ve sistemimize uygun, bize katkı sağlayacak, saha içinde performansını artıracağımız oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Katılan oyuncularımız var yine katılacaklar da olacak. Her teknik adam hazırlık döneminde oyuncu ister ama maalesef bu ülkemizde biraz daha geç işliyor. Kulüp başkanımız, ekibimizle uyumlu şekilde transfer politikamızı sürdürüyoruz. Doğru transferler yapma derdindeyiz, hata yapmak istemiyoruz. Bunun için gerçekten uyumlu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

AA