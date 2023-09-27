ANKARA AA- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'nın Güdül ilçesinde Ankara Üniversitesi Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışını yaptı.

Tarih boyunca Ankara denildiğinde akla ilk gelen ürünün, tiftik ve Ankara keçisi olduğuna işaret eden Özvar, ancak yörenin en önemli bu geçim kaynağının, Sanayi Devrimi'nin etkileriyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek azalmaya başladığını anlattı.

Güdül ve çevresinde yine de pek çok üreticinin Ankara keçisi yetiştirmeye devam ettiğini dile getiren Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak Ankara Üniversitesi bünyesinde gerek Ankara keçisinin yetiştirilmesi gerekse tiftiğin imalatının işlenmesinin ve giderek bir ticari ürün haline gelmesinin bilimsel yöntemlerle ele alınarak bölgenin, ilçelerin ve ilimizin iktisadi kalkınmasına daha büyük katkı vermek adına böylesi güzel bir merkezin açılması konusunda irade ortaya koyduk. Yükseköğretim Kurulu aldığı kararla Ankara Üniversitesi bünyesinde bu merkezin açılmasına öncülük etmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Öncülük etmiş olacağız"

Özvar, merkezde yürütülecek çalışmalara ilişkin, "Merkez, öncelikle bölgemizde Ankara keçisi yetiştiriciliğine ve ondan elde edilen yünün işlenmesine dair her türlü bilimsel araştırmaları yerine getirecek, aynı zamanda örnek uygulamalar ile bu ürünün yani yünün ham madde aşamasından mamul ürün haline gelene kadar, her türlü üretim artışına yardımcı olacak uygulamaları hayata geçirecektir." diye konuştu.

Üniversitelerin en önemli işlevlerinden bir tanesinin bölgesel kalkınmaya katkı vermek olduğunu vurgulayan Özvar, Ankara Üniversitenin özellikle Ankara ve ilçelerinde açtığı meslek yüksekokulları ve merkezleriyle bu görevini yerine getirdiğini belirtti. Özvar, "Güdül'deki merkezle inşallah bu sektöre, keçi yetiştiriciliğine ve tiftiğin imalatına katkı sağlayacak bir oluşuma öncülük etmiş olacağız." dedi.

Ankara Üniversitesinde bilhassa keçi, Ankara keçisi ve tiftiği üzerine uzmanlaşan hocalar bulunduğunu anlatan Özvar, "Bu hocalarımız, inşallah bölgede keçi yetiştiriciliği yapan, yün elde eden köylülerimizle, çiftçilerimizle birlikte çalışacaklar. İnanıyorum ki bu uygulama araştırma merkezi bilhassa tarım ve hayvancılık konusunda örnek projelere öncülük edecektir. Yakın zamanda tiftik ürünüyle gerek Ankara'mız gerekse Güdül ve mücavir ilçelerimiz adından daha çok söz ettirecektir. Üniversite-sanayi, üniversite-ziraat ve hayvancılık işbirliğine güzel bir örnek olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak merkezin işleyişi konusunda her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, merkezin hayırlara vesile olmasını diledi.

"Güdül, dünyada en çok ismi duyulan ilçe olabilir"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da tarihi misyonunun yeniden yakalanması halinde 5-10 yıl sonra dünyada en çok ismi duyulan ilçenin Güdül olabileceğini ifade etti.

Merkezin sadece Güdül'e ve Ankara'ya değil, Türkiye'ye de çok önemli değer katacağına inandığını dile getiren Ünüvar, destekleri için YÖK Başkanı Özvar'a ve milletvekillerine teşekkür etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, araştırma merkezinin sadece Güdül'e değil, diğer ilçelere de katkı sunacağını, buradaki üretimin dünyanın dört bir tarafına bilimsel katkı sunacağını söyledi.

Bölgede tiftik yetiştiriciliğinin daha nitelikli hale gelmesi, tiftiğin sınıflandırılarak ticarileştirilmesi, ürünleştirilmesi ve ekonomik bir değer olmasının önemine işaret eden Yıldız, "Ankara Sofu Dokuma Projesi zaten Güdül'e de Ayaş'a da yaygınlaştırılmıştı. İnşallah güzel sanatlar fakültemizin de desteğiyle sofun da daha nitelikli hale gelmesi açısından önemli bir merhale katedeceğiz." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ankara'ya yeni bir vizyon kazandıran merkezin çok başarılı bir çalışma yapacağına inandığını dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürsel Dellal ise merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, YÖK Başkanı Özvar, Rektör Ünüvar ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, hayvan yetiştiricilerinin dış giysisi kepenek giyerek fotoğraf çektirdi.

Özvar, daha sonra törene katılanlarla merkezin açılış kurdelesini kesti.