GÜMÜLCİNE AA- Yunan makamları tarafından yapılan açıklamada, facianın yaşandığı bölgede 3 kişinin daha cesedinin bulunarak otopsi için Kalamata Limanı'na götürüldüğü belirtildi.

Yunan Sahil Güvenlik biriminden yapılan açıklamada, göçmen faciasının ardından arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılarak, facianın ardından bugün cesedine ulaşılan düzensiz göçmen sayısının 3'e, toplam ölü sayısının ise 81'e çıktığı kaydedildi.

BBC'nin, küresel gemi takip istihbarat sitesi MarineTraffic'ten alınan izleme verilerine dayanarak öne sürdüğü, teknenin yaklaşık 7 saat denizde hareketsiz beklediğine yönelik iddia, Yunan Sahil Güvenlik tarafından yalanlandı.

Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada da teknenin, yakınlardaki 2 tankerden su ve gıda takviyesi almak için toplamda 4,5 saat durduğu ileri sürülerek, ikmalden sonra teknenin düşük hızla 6 deniz mili daha ilerlediği savunuldu.

Açıklamada, teknenin Yunan yetkililerce tespit edilmesinin ardından toplam 30 deniz mili yol aldığı ileri sürüldü.

Yunan basınında çıkan, tekneden kurtulan düzensiz göçmenlerin ve teknedeki yakınlarını arayanların açıklamalarına dayandırılan haberlerde ise tekne batmadan önce de teknede su ve gıda sıkıntısı yaşandığı ve bu nedenle bazı göçmenlerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Yunan sahil güvenliğin ihmali olduğu iddiaları artıyor

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği noktadan geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezinin aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.

Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 81 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.