Haber: Mert Osman Erman

Potistika tatil evleri, 6 Eylül'de Storm Daniel tarafından getirilen sele kapılan Avusturyalı çiftin denizde sürüklendi.

Evin sahibi Thanasis Samaras, önceki olarak Grazlı olduklarını söyledi.

Çiftin isimleri belirtilmemiş olsa da, Avusturya Dışişleri Bakanlığı, DNA testlerinin kimliklerini doğruladığını bildirdi.

Bir sözcü, "Yunanistan'da iki Avusturyalı vatandaşının ölümünü doğrulamak zorunda olduğumuz için derin bir üzüntü içindeyiz. DNA profillerinin karşılaştırılması, şimdi iki kayıp kişinin kimliğini doğruladı." dedi.

Yunanistan'daki Avusturya büyükelçiliği çalışanları, çiftin akrabalarına destek sağlıyordu, sözcü ekledi.

Ayrıca Cumartesi günü Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ülkesinin "barış zamanında bir savaşla karşı karşıya olduğunu" söyledi.

"Meteo Daniel"ın Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'ı vurduğu geçen haftadan bu yana bilinen en az 15 kişi öldü.

15 kişinin öldüğü sel, binlerce kişiyi geçici barınaklara veya akrabalara mahkum bıraktı, 30 köy su kaynaklı hastalıkların tehdidi altındaydı.

Yunanistan'ın bazı bölgeleri yıl boyunca normale göre daha fazla yağışla 800 mm'den fazla yağmur aldı.

Yunanistan'ın ortasındaki Karditsa ovası, Palamas çevresindeki köylerin sular altında kaldığı göl haline geldi.

Palamas Belediye Başkanı Giorgos Sakellariou, Yunan TV'sine evlerinde mahsur kalan ve durumu trajik olarak tanımladı.

8 Eylül'de, tatil evinin sahibi BBC'ye Avusturyalı çiftin merkezi Yunanistan'da etkili olan yoğun yağışlar sırasında balayı için kiraladıkları bungalovda sığınmaya karar verdiklerini söyledi.

Samaras, kendisinin ve diğer misafirlerin daha yüksek noktalara gitmek için ayrıldığını ve çifte aynısını yapmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

İklim bilimcileri, küresel ısınmanın yaz aylarında daha fazla su buharının buharlaşmasına neden olduğunu, bu da daha yoğun fırtınalara yol açtığını uyarıyor.

Yunanistan, yazın çoğunu yıkıcı orman yangınlarıyla savaştı. Bu, en az 20 kişinin öldüğü AB'nin kayıtlardaki en büyük yangını da içeriyordu ve geçen ay meydana geldi.