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Sandık çıkış anketlerine göre PASOK-KINAL ittifakı yüzde 9,5-12,5, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 6-8, Yunan Çözümü Partisi yüzde 3,5-5,5, Mera25 Partisi yüzde 2,5-4,5, Özgürlük Seyri Partisi ise yüzde 2,2-4,2 oranında oy aldı.

Sandık çıkış anketlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 36-40 oy oranıyla birinci parti gözükürken, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 25-29 ile 2'nci sırayı aldı.

ATİNA AA- Yunanistan 'daki araştırma şirketleri, Yunan kamu ve özel televizyonları için oy verme merkezlerinin önünde yaptıkları anketlerin sonuçlarını oy verme işleminin saat 19.00'da tamamlanmasıyla açıkladı.

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