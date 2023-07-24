AFGANİSTAN AA- Afganistan'da Türkçenin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve kültürel faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), ülkede unutulmaya yüz tutan ve İslam tarihinde çok önemli yeri olan sülüs hat sanatını yaşatmak için açtığı kursla çok sayıda yeni hattat yetiştiriyor.

İslam kültüründe estetik anlayışın zirve noktalarından biri olan ve Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı olarak tanımlanan hat sanatı, kitaplarda ve mimari yapılarda sıkça kullanılan bir sanat dalı. Ancak şu ana kadar binlerce hattatın yetiştiği Afganistan'da, özellikle sülüs hattına olan ilgi azalıyor ve yeni hat sanatçıları da artık yetişmiyor. Bu nedenle, Afganistan'da eğitim çalışmalarını sürdüren YEE, Türk-İslam dünyasının ortak kültürü olan sülüs hattının yeniden canlanması için çalışmalara başladı.

Türkçenin öğretilmesinin yanı sıra ortak kültüre dair etkinliklere de yer veren YEE, Kabil Üniversitesi kampüsünde bulunan yerleşkesinde sülüs hattının yeni nesillere aktarılması amacıyla bu alanda kurs düzenlemeye başladı.

Temmuzun ilk haftası başlayan sülüs hattı kursunda dersleri, Afganistan'ın önde gelen hattatlarından olan ve aynı zamanda Afganistan Hattatlar Birliği Başkanlığını da yürüten Feyzullah Fevzi veriyor.

Dersler aynı zamanda tezhip kursu ile eş güdümlü işleniyor. Sülüs hattı kursuna devam eden öğrenciler aynı zamanda tezhip kursunu da takip ederek, hat sanatını bir bütün olarak öğreniyor.

Derslerde gıcırdayan geniş uçlu kalemler bir mürekkebe bir kağıtlara uzanıyor. Sanata meraklı öğrenciler, hem kendilerine hem de ülkelerine değer katmak için büyük çaba içerisinde dersleri takip ediyor ve hocalarının talimatlarını uyguluyor.

Halihazırda lise ve üniversiteden ya da farklı meslek dallarından 20'ye yakın öğrenci kursa katılıyor ve her biri derslerden sonra öğrendiklerini pekiştirmek için uzun uzun pratik yapıyor.

Ücretsiz olan kurslar aralık ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Sülüs hattı kursu haftada bir gün 3 saat, tezhip kursu ise haftada iki gün 4 saat olacak şekilde işleniyor.

Derslerin sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecek, üretilen eserlerden de bir sergi düzenlenmesi planlanıyor.

"Biz bu sanatı ihya etmeye karar verdik"

YEE Afganistan Müdürü Hüseyin Güngör, hat sanatının Türk ve İslam dünyasında ortak bir kültür olduğuna işaret ederek bu sanat dalına özel ilgi duyduklarını belirtti.

Sülüs hattını layıkıyla anlatabilecek hat ustası sayısının çok az olduğunu bu nedenle uygun eğitmeni bulmakta çok zorlandıklarını anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Bu hatta özel ilgi duymamızın temel sebebi, gerçekten de Afganistan'da bitmeye yüz tutması ve aynı zamanda ortak kültüre ait bir hat olmasıdır. Türkiye'de de yine bu hat (eserleri) oldukça az sayıda. Fakat biz bunu ihya etmeye karar verdik."

"Sorumluluğumuz gelecek nesillere aktarmak"

Afganistan Hattatlar Birliği Başkanı Feyzullah Fevzi, hem 30 yıldan fazla süredir bu sanata gönül vermiş bir hattat hem de Afganistan Başkanlık Sarayı'nda çalışan bir bürokrat.

Ülkede hat sanatının diğer alanlarının aksine, sülüs hattının çok daha geride kaldığını belirten Fevzi, YEE'nin açtığı kursla bu hat sanatının yeniden dirilebileceğini kaydetti.

Sülüs hat sanatı alanında şu ana kadar bireysel çabalarla hattatların yetiştiğine dikkati çeken Fevzi, kurslar sayesinde çok sayıda yeni hattatın yetişeceğini ifade etti.

Profesyonel bir özenle çalıştıklarını söyleyen Fevzi, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan sülüs hattını çalışan 10 üstat yetişirse, her biri 10 kişiyi daha eğitebilir. Bu şekilde sülüs hattı yavaş yavaş yaygınlaşabilir. Bizim sorumluluğumuz tüm hat sanatlarını, özellikle de Müslüman ülkelerdeki yapı ve ibadethanelerde yaygın olan sülüs hat sanatını doğru bir şekilde gelecek nesillere aktarmak."

"Eğitimden memnunum"

Bir inşaat şirketinde çalışan 28 yaşındaki Ahmed Milad Nuri, sanata olan tutkusu nedeniyle başladığı sülüs hattı kursunu istikrarlı şekilde sürdüreceğini ve bu işi profesyonel şekilde yapıp maddi gelir sağlamak istediğini belirtti.

Sanatla kendisini daha iyi ifade edebileceğini söyleyen Nuri, "Bugün ikinci günümdü. Sin harfini çalıştık. Hocamız son derece profesyonel. Hocamızın eğitiminden çok memnunum. Dersler de iyi gidiyor." diye konuştu.