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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İç Anadolu'nun batısıyla İç Ege'de kuvvetli yağışların etkili olduğunu aktardı.
Macit, gök gürültülü sağanağın 22.00'ye kadar devam edeceğini söyledi.
Abdullah Macit, yarın İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Afyonkarahisar çevrelerinde yine kuvvetli yağışların görüleceğini belirtti.
Sel, su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunan Macit, uyarıların "www.mgm.gov.tr" adresinden takip edilmesini istedi.
Kaynak: AA