Bodrum'da orman yangını

Bitez Mahallesi Beylikkırlar mevkisinde, saat 13.00 sıralarında, tarım arazilerinin bulunduğu orman ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, büyümeye başladı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bitez Mahallesi Balcılar mevkisinde tarım arazilerinin de olduğu orman ve otluk alanda çıkan yangına 2 arazöz, 10 itfaiye ve 1 yangın söndürme helikopteri ve TOMA müdahale etti. Bölgedeki mahallelerde oturan vatandaşlar ile birçok sivil toplum kuruluşu üyesinin de destek verdiği söndürme çalışmalarla yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında,ilk belirlemelere göre 8 hektar alan zarar gördü, 15 arı kovanı yandı. Söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaş dumandan etkilendi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgede incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Aras, çok güçlü bir poyraz olduğuna dikkati çekip, "Balcılar mevkisinde çıkan yangın Bitez Mahallasi Köyiçi mevkisine doğru devam ediyor. Ekipler yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Bölgemizdeki helikopter müdahale etti. Şu an için büyük bir tehlike görünmüyor" dedi.