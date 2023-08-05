Haber: Beyza Betül Cihan

Özellikle Senegal, Filipinler ve Nijerya gibi ülkelerden yapılan bu aramalar, kullanıcılara "yardıma ihtiyacım var" şeklinde talepler iletilerek dikkat çekiyor.

Uzmanlar, bu tarz aramalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Bu tür aramalara cevap vermek veya taleplere yanıt vermek yerine, kullanıcıların şüpheli numaralardan gelen aramalara karşı temkinli davranması gerektiği belirtiliyor.

Manipülatif Taktikler ve Dolandırıcılık İhtimali

Arayan kişiler, kullanıcıların dikkatini çekmek için profillerine ekledikleri özel görüntüler ve "yardıma ihtiyacım var" gibi acil taleplerle ilgi çekmeye çalışıyor. Bu tür aramalara karşı cevap verilirse, arayan taraf, karşıdaki kişiyi para kazanma fırsatıyla ikna etmeye çalışabiliyor.

Eğer bu manipülasyonlar başarılı olursa, arayan kişi, kullanıcıdan kredi kartı bilgilerini talep edebilir. Bu noktada dolandırıcılık yöntemleri devreye girebilir ve kullanıcılar finansal zarara uğrama riski taşıyabilir.

Kullanıcılar, tanımadıkları numaralardan gelen aramalara karşı tedbirli olmalı, özellikle finansal bilgileri paylaşmamalı ve şüpheli taleplere yanıt vermemelidir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında en güvenli yol, söz konusu numarayı engellemek ve yetkililere bildirmektir.