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İsraillilerin, 1948'de İsrail devletinin kuruluşunu kutladığı "Bağımsızlık Günü" İbrani takvimine göre bu yıl 26 Nisan'a denk geliyor. Filistinliler ise tarihi Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulduğu günü "büyük felaket" anlamına gelen "Nekbe" olarak adlandırıyor.

Yahudi yerleşimcilerin "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Aksa'ya baskınlarını sürdürmesi bekleniyor.

İsrail polisi daha sonra bayrak açan Yahudi yerleşimcileri dışarı çıkardı.

Fanatik Yahudilerin bazıları Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açmaya, bazıları da dini ritüeller gerçekleştirmeye çalıştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, fanatik Yahudiler İsrail polisinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

KUDÜS AA- Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, olaya dair yazılı bir açıklama yayımladı.

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