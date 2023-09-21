Haber: Duha Sena Oskay

Bize göre belki zaman yolcuuğu gerçek değil ancak İzlandalı bir Facebook grubunda yazılıp paylaşılan bir fotoğrafa göre zaman yolculuğu gerçek…

2016 yılında gruba gönderilen bir fotoğrafta cep telefonunda gevezelik eden bir adam görülüyor ki bu , fotoğrafın İkinci Dünya Savaşı sırasında çekilmiş olması dışında teoride sıra dışı bir şey yok. Fotoğraf 1943'te İzlanda'nın Reykjavík kentinde çekildi, ancak görünüşte modern bir cep telefonu kullanan bir adamı gösteriyor.

ABD askerleri sokakta yürürken ve bazıları İzlanda'nın soğuğuyla başa çıkmak için trençkot giyerken yüzünde hafif bir endişe ifadesi var. Kristján Hoffmann, Facebook'un Eski Fotoğraflar grubunda paylaşım yaparak şunları söyledi: "Buradan Bankastræti, Lækjargata ve Austurstræti'yi görebilirsiniz. Yerel DV kanalına göre bu fotoğraf 1943'te, 73'te üç yıl önce çekildi

Yayının haberine göre görüntü o dönemde dikkat çekti ve birçok kişi duvara yaslanmış zaman yolcusunun neye benzediğini fark etti. Ten rengi bir trençkot ve düz bir şapka giyiyor, yüzünde endişe ya da huzursuzluk ifadesi varken "telefon taşımayan" sol elini karnına tutuyor. Etrafında başkaları hiç bir aşama olmadan dolaşıyor.