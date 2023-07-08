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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Bartholomeos'un özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Zelenskiy: Türkiye’nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan değişmez desteğine minnettarım

Zelenskiy: Türkiye’nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan değişmez desteğine minnettarım

Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi.

İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski , bugün Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.Sabah saatlerinde ziyarette bulunan Zelensk’yi Fener Rum Patriği Bartholomeos, patikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı.

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