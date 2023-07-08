İSTANBUL
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.Sabah saatlerinde ziyarette bulunan Zelensk’yi Fener Rum Patriği Bartholomeos, patikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı.
İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi.
Zelenski tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi.
Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Bartholomeos'un özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.