Ankara

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde düzenlediği ortak basın toplantısında "Ülkemiz ve halklarımız için barış isteyen herkese teşekkür etmek için buradayım (İstanbul)." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, şöyle konuştu;

"Türkiye’nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteğine minnettarım.

Karadeniz tahıl girişimine ve Ukrayna'dan tahıl inisiyatifine olan desteğiniz için minnettarım.

Barış planını hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda Türkiye, liderliği üstlenmeye hazır."

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AA