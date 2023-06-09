İSTANBUL- 2021 temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış geçtiğimiz sene evliliklerini tek celsede bitirdi. Boşandıktan sonra birlikte çalışmaya devam eden ve arkadaş kalan ikili, dün akşam bir araya geldi.

"Eee bu kızın eski kocası kim?"

Dün akşam yeni şarkısı Eyvah'ı dinleyicilerin beğenisine sunan Zeynep Bastık, yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutlama yaptı. Bastık'ın gecesine eski eşi Tolga Akış da geldi. Instagram hesabından davete gelen arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, eşiyle de pozunu yayınlayarak "Eee bu kızın eski kocası kim?" notunu düştü.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL