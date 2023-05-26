İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.
Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, MKE Ankaragücü'nü yenen Medipol Başakşehir oldu.
AA
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.
Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, MKE Ankaragücü'nü yenen Medipol Başakşehir oldu.
AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P