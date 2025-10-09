Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk yaylası, yıllar sonra sinema büyüsünü yeniden yaşadı.

“ Limon Çiçekleri – Acı Tatlı Hayatlar ” filminin seti, kapılarını ilk kez ziyaretçilere açtı. Henüz çekimlerine başlanmadan büyük bir ilgiyle karşılanan plato, o gün adeta 1980’lere bir yolculuk sahnesine dönüştü.

Yönetmen Erdal Açık ve ekibi, misafirlere kapılarını sonuna kadar açarak film atmosferini birebir yaşattı. Davetliler, setin her köşesinde dönemin ruhunu hissetti; eski tip dikiş makineleri, duvar takvimleri, sokak detayları ve dönemin müzikleriyle süslenmiş dekorlar, nostaljiyi adeta soluturdu.

Katılımcılar, hem film ekibiyle tanışma hem de çekim hazırlıklarını yakından izleme fırsatı buldu. Yönetmen Açık, projenin hazırlık sürecine ve hikâyenin duygusal derinliğine dair samimi açıklamalarda bulunarak sinemaseverlerle heyecanını paylaştı.

Günün en dikkat çekici anlarından biri ise, oyuncuların gerçekleştirdiği kısa performanslar oldu. Filmin bazı sahnelerinden canlandırmalar yapan oyuncular, misafirlere mini bir “ön gösterim” yaşattı. Alkışlar, kahkahalar, duygulu anlar… her şey bir aradaydı.

Erdemli’nin serin dağ havası, sinemanın sıcak enerjisiyle birleşince, ziyaretçiler gerçekten film tadında bir gün yaşadı.



Bazıları “Sanki geçmişe dokunduk” derken, bazıları “Böyle bir set ilk kez görüyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

“ Limon Çiçekleri – Acı Tatlı Hayatlar”, sadece bir film değil…

Bir dönemin kalp atışlarını yeniden duyuracak, acıların ve tatlı anıların iç içe geçtiği bir yaşam hikayesi .

HABER: BURHAN AKDAĞ

