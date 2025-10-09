Kız öğrencilerin eğitimine ve kişisel gelişimine destek sağlayarak 21. yüzyıl becerileri kazandırmak, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulan Nil Eğitim ve Dayanışma Derneği, 10. yılını anlamlı bir geceyle kutladı.

Maslak Hilton Otel’de düzenlenen geceye, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Derneğin bugüne kadar gerçekleştirdiği eğitim seferberliği projeleri büyük alkış toplarken, geleceğe dönük yeni hedefler de gecenin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.



Derneğin kurucu başkanı Nilgün Diptaş, yaptığı samimi konuşmasında duygu dolu anlar yaşattı:

“On yıl önce yola çıkarken tek hayalimiz; bir kız çocuğunun daha elinden tutabilmekti. Bugün binlerce hayatın değişimine katkı sağladık. Bu güç, destek veren tüm gönül dostlarımızın emeğidir.”

Gecede ayrıca derneğe uzun yıllardır destek veren isimlere plaketler takdim edildi. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Hilal Kalkıncı, yurt dışı seyahatinden döner dönmez geceye katılarak dostlarına sürpriz yaptı.



Nil Eğitim ve Dayanışma Derneği, yalnızca burs ve eğitim desteğiyle değil; aynı zamanda fırsat eşitliği, kadın istihdamı ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki çalışmalarıyla da Türkiye’de örnek gösterilen sivil toplum kuruluşlarından biri olmayı sürdürüyor.

Bu özel gecede, “Bir çocuğun geleceği, bir ülkenin yarınıdır” düşüncesi bir kez daha salonda yankılandı…

HABER: BÜLENT AKDAĞ