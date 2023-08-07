Haber: Mert Osman Erman

Yeni sosyal medya uygulaması Threads'te yaptığı bir paylaşımda, Zuckerberg 26 Ağustos'u dövüş için önerdiğini belirtti.

X platformundaki bir paylaşımda tüm gün boyunca antrenman yaptığını iddia eden Musk'a yanıt olarak Zuckerberg, "Ben hazırım bugün... ama o onaylamadı." şeklinde yazdı.

İki isim, Temmuz ayında Threads'in lansmanıyla doğrudan rakip haline geldi.

Threads kullanıcısı bir kişinin dövüşün karşılıklı olarak kabul edilip edilmediğini sorması üzerine Zuckerberg, 2018'de elektrikli araç şirketi Tesla'yı özel hale getirme planları hakkında aynı şeyi söylediğini anımsatarak, durumun daha çok "finansman sağlandı" gibi olduğunu ifade etti.

Bu anlaşma hiç gerçekleşmedi ve Mr. Musk, ABD finansal piyasalar denetleyicisine 20 milyon dolar (15.7 milyon sterlin) ceza ödemek zorunda kaldı, Tesla'nın başkanlığından çekildi ve Tesla hakkında ne hakkında tweet atabileceğine sınırlamalar getirildi.

Mr. Musk potansiyel maç hakkında daha fazla şüphe uyandırdı, çünkü "Kesin tarih hala belirsiz", boyun ve üst sırtında ameliyat gerekebilir.

Sosyal medya devleri son aylarda birbirlerini teşvik etmişlerdi, Musk pazar günü dövüşlerinin X adlı sosyal medya platformunda, eski adıyla Twitter'da canlı olarak yayınlanacağını iddia etti.

Maçtan elde edilen gelirin veteriner yardım derneklerine gideceğini söyledi.

Bir X kullanıcısı tarafından maçın amacı sorulduğunda, Musk "Bu medeni bir savaş biçimi. Erkekler savaşı severler." şeklinde cevapladı.

Zuckerberg de X üzerinden yayınlanacağı önerisine geri dönerek, "Daha güvenilir, gerçekten hayır işleri için para toplayabilecek bir platform kullanmamız gerekmek değil mi?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Meta'nın, aynı zamanda Instagram ve Facebook'u da içeren, Temmuz ayının başlarında Threads'i başlattıktan sonra, birkaç gün içinde 100 milyondan fazla kayıt yapılmasını sağladı.

Ancak, Zuckerberg daha sonra platformun geçen ay sonuna kadar kullanıcılarının yarısından fazlasını kaybettiğini söyledi.

Rakip sosyal medya platformu X, Musk'ın şirketi devralmasından ve kullanıcılarına gönderileri görüntülemek için giriş yapmalarını zorunlu kılmasından sonra birkaç kez eleştiriye maruz kaldı. Ayrıca, şirkette büyük çaplı işten çıkarmalar gerçekleştirdi.

Haziran ayında sosyal medya platformunda "bir kafes dövüşüne hazır olduğunu" belirten bir mesaj paylaşan Musk, tipik olarak sınırlı kurallar içeren bir dövüş.

Zuckerberg daha sonra Musk'ın tweet'inin ekran görüntüsünü "bana konum gönder" başlığıyla paylaştı, Musk ise "Vegas Octagon." şeklinde yanıt verdi.

Octagon, Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşleri için kullanılan yarışma minderi ve çevrili alanın adıdır. UFC, Las Vegas, Nevada'da bulunmaktadır.

52 yaşındaki Musk, ayrıca "Rakibimin üstünde uzanıp hiçbir şey yapmadığım harika bir hareketim var, ona 'Deniz Ayısı' diyorum." diye yazdı.

Daha sonra deniz ayılarına ait videoları tweetledi, belki de Facebook kurucusuna olan meydan okumasının tamamen ciddi olmadığını ima etti.

Zuckerberg, bir dövüş sporu tutkunu ve Pazar günü "Bu sporu seviyorum ve burada ne olursa olsun antrenman yapan insanlarla rekabet etmeye devam edeceğim." şeklinde bir açıklama yaptı.