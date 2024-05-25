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Turnuvanın diğer maçında Polonya, Çekya'yı 4-3 yendi. Bu sonuçların ardından Türkiye turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Müsabakayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun da tribünden takip etti.

Ay-yıldızlı ekipte Ege İzmirli, Galler 'den de Jayden Lienou 42. dakikada gördükleri kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Biskupiec'de oynanan mücadelede goller 19, 25, 30 ve 35. dakikalarda Fatihan Kahya ile 38. dakikada Hasan Turan'dan geldi.

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