ANKARA- Başkent Beijing’de yapılan “Özel İşletmelerin Sınır Bölgelerine Girişi” kampanyasını hızlandırma konulu toplantıdan edinilen bilgiye göre, ocak-mayıs döneminde 162 özel işletme sınır bölgelerinde 434 projeyi hayata geçirdi ve 18 milyar 850 milyon yuan yatırım yaptı.



Projelerin yeni enerjili ileri ekipmanların araştırılması ve geliştirilmesi, tarım ürünlerinin işlenmesi gibi alanları kapsadığı kaydedildi. “Özel İşletmelerin Sınır Bölgelerine Girişi” kampanyasının, sınır bölgelerinde yapılanma çalışmalarının güçlendirilmesini, sınır bölgelerinin kalkındırılması ve halklarının refaha kavuşturulmasını, sınır bölgelerinin güvenliğinin pekiştirilmesini amaçladığı bilgisi paylaşıldı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI