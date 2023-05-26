ANKARA AA- Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'ndeki serginin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, sergiye 27 Mayıs Darbesi perspektifinden baktığını belirtti. İleri, "10 yıl süren Demokrat Parti iktidarı sonucunda Türkiye birçok alanda çok ciddi atılımlara imza atmıştı. Maalesef o 27 Mayıs günü bu milletin iradesine bir darbe indirildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçirilen son 21 yılda gelinen nokta itibarıyla milletin demokrasi farkındalığının son derece üst düzeyde olduğuna dikkati çeken İleri, şunları söyledi:

"Bu ülkede artık darbe yapmak mümkün değil, o kadar kolay değil. Ancak bahsettiğim saygısızlık bence bu hala bir nebze de olsa devam ediyor. Bunun en son örneğini maalesef geçtiğimiz hafta gördük. Bu ülkede AK Parti'ye oy veren bazı vatandaşlarımız, kullandıkları oydan dolayı ağır hakaretlere maruz kaldılar. Biz diyoruz ki, büyük ve güçlü Türkiye'de hiçbir insan, hiçbir kişi başka birini kullandığı oydan ötürü veya takip ettiği siyasi görüşten ötürü aşağılamak haddini kendinde bulamamalı. Biz böyle bir Türkiye düşünüyoruz. Böyle bir Türkiye'de zaten bırakın darbeyi bu cins saygısızlıklar da olamaz. İnşallah bundan sonraki mücadelemiz hep beraber böyle bir Türkiye'yi kurmak yolunda olacak. Çünkü maalesef gördük ki bu ülkede hala birileri başkalarının siyasi görüşüne saygı göstermek noktasında sınıfta kaldı. Biz büyük bir ülke olacaksak birbirimizin siyasi görüşüne saygı göstermeyi de bileceğiz. Biz bunu zaten bildiğimizi düşünüyoruz."

Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği Başkanı Eyüp Gökhan Özekin de Ankara Sanat Galerisi'nin 5,5 sene öncesinde daha çok Türk-İslam eserlerine, geleneksel sanatlara odaklanan sanat galerisi olarak açıldığını belirtti.

Bir süredir dönem sergileri yapmaya başladıklarını ifade eden Özekin, bugün açılan sergi hakkında bilgi verdi, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Sergide, 1960'lı yıllardaki siyasi, toplumsal ve kültürel değişimler, 27 Mayıs 1960 Darbesi ve Yassıada yargılamaları, Kıbrıs Yunan-Rum Mezalimi, 1960'lı yıllarda Türkiye'de ekonomik değişimler ile etkileri, 1960'lı yıllarda Türkiye'de antidemokratik uygulamalar, insan hakları ihlallerine dair belge, fotoğraf, orijinal matbu kaynaklar, materyaller bulunuyor.

Anadolu Ajansının arşiv fotoğraflarının da yer aldığı ve 60'lı yılların Türkiye'sinin yansıtıldığı sergi, 9 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.