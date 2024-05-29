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Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

A Milli Erkek Basketbol Takımı , FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım'da konuk edeceği Macaristan ile 25 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçlarını ise 20 Şubat 2025'te evinde İtalya, 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 27 Haziran Perşembe günü İstanbul'da Filipinler ile karşılaşacak. 2 Temmuz'da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek milli takım, 6-7 Temmuz'da Sırbistan'da turnuvaya katılarak çalışmalarını sonlandıracak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, kamp çalışmasına 24 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da başlayacak.

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