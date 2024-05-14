Gordo, yaptığı açıklamada, sene başında göreve geldikten sonra üçüncü kamplarını İzmir'de yaptıklarını ve Kuveyt'le iki hazırlık maçı oynadıklarını söyledi.

İzmir'in kamp için güzel bir atmosfere sahip olduğunu aktaran Gordo, kampın verimli geçtiğini ifade etti.

Resmi maçlara kadar birçok oyuncuyu denediklerini belirten Gordo, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 40'a yakın oyuncuyu denedik. Türkiye'de ne tür oyuncuların olduğunu görmek istiyoruz. Ben ve tüm ekibim, uluslararası maçlar için en iyi kadronun ne olduğunu tespit etmek için çok çalışıyoruz. EHF Erkekler 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde zorlu bir grubumuz var. Almanya'nın dışında rakiplerimiz Avusturya ve İsveç. Adeta Bundesliga'ya karşı oynuyor olacağız. Bu ülkelerin oyuncuları Bundesliga'daki takımlarda mücadele ediyor. Ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Desteklemeye gelecek tüm taraftarlarımızı mutlu etmek zorundayız ve en önemlisi, gelecekte Türk hentbolu için muhteşem bir şey inşa etmek için doğru yoldayız."

"Dünyanın en iyi oyuncularına karşı yarışacağız"

Gordo, Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin daha rekabetçi olmasını istediklerini ifade ederek, "Bizim için oyuncularımızın çok fazla deneyime, rekabete sahip olması çok önemli çünkü dünyanın en iyi oyuncularına karşı yarışacağız." dedi.

Güçlü ve savaşçı bir takım olmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Gordo, "Erkekler Ligi'ndeki play-off final serisinde yer alacakların böyle bir deneyime sahip olmaları çok önemli. Dolayısıyla bu konuda çok heyecanlıyım ve bugünleri sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bugünlerde oyuncuların gerçek seviyesini görmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.