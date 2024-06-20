Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sırada kalırken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı.

İlk 3 sıranın değişmediği listede Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Sıralama Değişimi 1 Arjantin 1860 - 2 Fransa 1837 - 3 Belçika 1797 - 4 Brezilya 1791 +1 5 İngiltere 1787 -1 6 Portekiz 1747 - 7 Hollanda 1746 - 8 İspanya 1729 - 9 Hırvatistan 1728 +1 10 İtalya 1724 -1