Ay-yıldızlı takım, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek EURO 2024'da F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşacak.

İstanbul'daki son antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren milli takım, İtalya ile yarın yapacağı hazırlık maçı için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Bologna'ya hareket etti.

Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali kapısının önünde bando takımının çaldığı marşlarla İtalya'ya uğurladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile aday kadrodan bir futbolcu, maçın oynanacağı Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda TSİ 20.00'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Türkiye'nin İtalya karşılaşması, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

İtalya'dan 5 Haziran'da ayrılacak milli takım kafilesi, 10 Haziran'da Polonya ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde Polonya'nın Opalenica kasabasına kampa girecek.

Poznan'a 1 saat uzaklıktaki kamp merkezinde 9 Haziran'a kadar hazırlıklarını sürdürecek ay-yıldızlı ekip, aynı gün başkent Varşova'ya hareket edecek. Polonya-Türkiye karşılaşması, 10 Haziran'da ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım, 5-11 Haziran tarihleri arasında Ümit Milli Takımı ile beraber kamp yapacak. İki milli takım, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı yapacak.

Ay-yıldızlılar, 11 Haziran'da Polonya'dan Almanya'nın geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

Üç oyuncu kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da 35 kişilik geniş aday kadroya davet edilen isimlerden Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takıma gönderildi.

Çağlar Söyüncü arka adalesinde yaşadığı sakatlık, Enes Ünal ise sol ayak başparmağındaki kırık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Son kadro 7 Haziran'da açıklanacak

A Milli Takım'ın EURO 2024'te mücadele edeceği 26 kişilik nihai kadrosu, 7 Haziran Cuma günü kesinleşecek.

Teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından kadro 26'ya düşürülecek ve liste UEFA'ya gönderilecek.

Milli Takımın EURO 2024 maç programı

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

18 Haziran Salı:

Türkiye-Gürcistan (Dortmund)

22 Haziran Cumartesi:

Türkiye-Portekiz (Dortmund)

26 Haziran Çarşamba:

Çekya-Türkiye (Hamburg)