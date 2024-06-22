BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta goller Bernardo Silva, Samet Akaydın (Kendi kalesine) ve Bruno Fernandes'ten geldi.

Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

Grupta bugün oynanan maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.

Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak.

Abdülkerim Bardakcı, Çekya maçında yok

Milli takımın savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, Portekiz karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Grupta Gürcistan ile oynanan karşılaşmada da sarı kartla cezalandırılan Abdülkerim, şampiyonadaki ikinci sarı kartını gördü.

Abdülkerim, ay-yıldızlı ekibin grupta Çekya ile oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

Arda Güler tezahüratları

Türk taraftarlar, Portekiz karşısında ilk 11'de yer almayan Arda Güler'in oyuna girmesi için ilk yarıda tezahüratlarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekip geriye düştükten sonra Arda ısınmak için saha kenarına gelince taraftarlar, milli futbolcuya yönelik tezahüratlar yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler'i 70. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna sürdü.

Samet ve Zeki kart ceza sınırına geldi

A Milli Futbol Takımı'nda Portekiz ile oynanan maçta sarı kart gören Samet Akaydın ve Zeki Çelik, kart ceza sınırına geldi.

Samet ve Zeki, bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Ay-yıldızlı ekipte Hakan Çalhanoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu arada Samet Akaydın, mücadelenin 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Merih Demiral'a bıraktı.

Portekiz'e karşı kötü istatistik sürdü

A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'e karşı resmi maçlardaki galibiyet özlemi sürdü.

Türkiye, Portekiz'e karşı oynadığı 10. maçta 8. yenilgisini yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, Portekiz karşısında yalnızca özel maçlarda 2 galibiyet elde etti.

Türkiye bu maçlarda 9 gol atabilirken, kalesinde gördüğü gol sayısı 22'ye yükseldi.

İki taraftar sahaya girdi

Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşmada oyun iki kez sahaya giren taraftarlar nedeniyle durdu.

Sahaya giren iki çocuk da Ronaldo'ya koşup fotoğraf çektirmeye çalıştı.

İlk çocuk hedefine ulaşırken, ikinci çocuk fotoğrafı çekemeden güvenlik görevlileri tarafından saha dışına alındı.