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Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, Kadın Futbol Direktörü Eren Şenyaprak, Erzincan Valisi Doç Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, protokol tribününden takip etti.

Grubundaki 3. maçında da galibiyete ulaşamayan Azerbaycan ise 1 puanda kaldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Macaristan'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmişti.

Karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi izledi.

Mücadelede başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Milli takım 43. dakikada öne geçti. Miray'ın sağdan ortasında arka direğe seken topu kontrol eden Eda'nın şutunda top rakip oyuncunun eline çarptı. Hakemin penaltı noktasını göstermesiyle topun başına geçen Ebru, sol köşeye vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

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