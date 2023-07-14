Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Avrupa'nın ABD yönetiminde bir değişikliğin Washington'un transatlantik müttefikleriyle bağları için belirsizlik anlamına geleceğine dair korkularını yatıştırmaya çalışarak üç ülkeyi kapsayan Avrupa gezisini NATO'ya güçlü bir destek beyanıyla sonlandırdı.

“Sana kesinlikle garanti veriyorum. Hiç şüphe yok,” ifadelerini kullanırken Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile perşembe günü Helsinki'de düzenlediği ortak basın toplantısında. “NATO'ya bağlı kalacağız. Baştan sona NATO'ya bağlı. Biz transatlantik bir ortaklığız. Amerikan halkı, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden ve NATO'nun kurulmasından bu yana, güvenliğimizin Avrupalı ​​ve transatlantik ortağımız olan bizim arasındaki oybirliğine dayandığını biliyor" açıklamalarını yaptı.

Finlandiya, Ukrayna Taahhüdü

Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen iki günlük bir NATO zirvesinden çıkan Biden, Niinisto'ya ittifakın 31. ve en yeni üyesine olan bağlılığının "çok sağlam" olduğuna dair güvence verdi.

Finlandiya Nisan ayında kabul edildi. Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak Finlandiya ile aynı zamanda NATO üyeliği arayan İsveç'in, Türkiye'nin çok sayıda müzakere turunun ardından muhalefetini bırakmasının ardından bu hafta başlarında üyeliği onaylandı.

Biden, NATO üyelerinin birlik olduklarını ve Rusya'nın işgalini savuşturmada ve üyeliğe doğru ilerlemede Ukrayna'yı desteklemeye kararlı olduklarını söyledi.

"Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini taahhüt etmek için [Ukrayna'nın] NATO üyeliğinin sonuçlanmasını beklemiyoruz" dedi ve Kiev'in şimdi ve savaş sonrası ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir çerçeveye dikkat çekti. Bu çerçeve, yedi zengin demokrasiden oluşan grubun NATO üyesi olmayan tek üyesi olan Japonya'nın da dahil olduğu G7 tarafından Çarşamba günü açıklandı.

Çerçeve, Rusya ile savaş sona erene ve Kiev sistemlerini ittifak standartlarına göre yeniden düzenleyene kadar Ukrayna'yı korumak için güvenlik ve ekonomik destek sağlamaya yönelik bir dizi ikili anlaşma öngörüyor. Reform ve çatışmanın sona erdirilmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin kabul ettiği NATO'ya katılım koşullarıdır.

Putin çoktan kaybetti

Biden ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmadaki şansı hakkında sert bir değerlendirme yaptı ve Rusya başkanının "savaşı çoktan kaybettiğini" ilan etti.

“Putin'in gerçek bir sorunu var. Buradan nasıl hareket ediyor? O ne yapıyor?" Biden retorik bir şekilde sordu ve Moskova'nın kazanacak kaynaklardan yoksun olduğunu ve sonunda çatışmayı sürdürmek için ekonomik veya siyasi bir gerekçe olmadığına karar vereceğini belirtti.

Biden, "Bunun nasıl olacağını tam olarak tahmin edemiyorum" dedi. "Umudum ve beklentim, Ukrayna'nın saldırılarında önemli ilerleme kaydettiğini ve bunun hat boyunca bir yerde müzakere edilmiş bir çözüm ürettiğini görmenizdir."

Buna karşılık Niinisto, Biden'a İskandinav ülkesinin bağlılığı konusunda güvence verdi.

Sadece kendisini değil, Batı dünyasında temsil ettiğimiz tüm değerleri savunan Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

İskandinav zirvesi

Niinisto ve Biden, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile Perşembe günü erken saatlerde bir araya geldi.



Biden ve Erdoğan’tan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'la NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeyi bunun ilk adımı olarak gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür etti.

Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." dedi.