Washington'daki ABD Kongre üyelerinin üzerinde çalıştığı mevcut iki partili göç anlaşmasına yakın kaynaklar, anlaşmanın önümüzdeki hafta en kısa sürede yapılabileceğini söylüyor.

ABD Kongre'de Ukrayna'ya para da kazandıracak bir sınır anlaşmasını kurtarmak için teklif veren ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi gecesi Senatör ve Temsilciler Meclisinden kendisini göndermesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatmaya istekli olacağına dair güvence verdi.



Biden, Güney Carolina'daki siyasi bir etkinlikte, Kongre'nin önerilen anlaşmayı kabul etmesi halinde sınırı "hemen" kapatacağını söyledi. Çerçeve, Senato Demokratları ve Cumhuriyetçiler tarafından resmi olarak kabul edilmedi ve GOP kontrolündeki Meclis'te belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacak.



Kongre'de müzakere edilen anlaşma, herhangi bir günde yaklaşık 5.000 göçmenin yasa dışı yollardan geçmesi durumunda ABD'nin sınırı kapatmasını gerektirecek. Günlük geçişler 10.000'i aştı.





Meksika'dan yasadışı sınır geçişlerine ilişkin tutuklamalar, aylık rakamların açıklanmasından bu yana Aralık ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sınır Devriyesi, Aralık ayında Meksika sınırında 249.785 tutuklamanın gerçekleştiğini bildirdi; bu sayı Kasım'daki 191.112'ye göre yüzde 31 ve bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan Aralık 2022'deki 222.018'e göre yüzde 13 artış gösterdi.

Aralık ayında Meksikalılar 56.236 tutuklanırken, Venezüellalılar 46.937 ile ikinci sırada yer aldı ve Ekim ayında Venezuela'ya sınır dışı uçuşlarının başlamasının ardından yaşanan düşüşün büyük bir kısmını sildi . Guatemalalılara yönelik tutuklamalar artarken, Honduraslılar ve Kolombiyalılar ilk beş milletten oldu.