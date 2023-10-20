ABD Kongresinde protestocular İsrail-Gazze için ateşkes çağrısında bulundu, yüzlerce kişi tutuklandı.

Yüzlerce protestocu Çarşamba günü ABD Kongresindegösteri yaptı ve Meclis ofis binasının bir kısmını işgal ederek Senatör, Milletvekillerini ve Biden yönetimini ölümcül Hamas terör saldırısından bu yana İsrail'in hava saldırıları altında kalan Gazze'de ateşkes için baskı yapmaya çağırdı.

Üzerinde "Yahudiler artık ateş kes diyor" ve "Bizim adımıza değil" yazılı siyah tişörtler giymiş aktivistler, Cannon House Ofis Binası'nın kubbeli kısmında yere oturup alkışladılar ve şarkı söylediler ve üzerinde şunlar yazan büyük pankartlar taşıdılar. "Ateşkes" ve "Gazze Yaşasın."

ABD Kongre Binası Polisi , eski Twitter adıyla bilinen X üzerinden yaptığı açıklamada, "Protestocuları gösterileri durdurmaları konusunda uyardık ve uymadıklarında onları tutuklamaya başladık." dedi.

ABD Kongre Polisi, bina içinde protestolara izin verilmediğini söyledi. Protestocuların ziyaretçi güvenlik kontrol noktalarından yasal ve uygun bir şekilde binaya girdiklerini ve toplanmalarına izin verildiğini ancak gösteriler başladıktan sonra polisin uyarılarına uymadıklarını söylediler.

Polis yaklaşık 300 göstericinin tutuklandığı yönünde erken bir tahminde bulundu, ancak tutuklama işlemleri devam ettikçe bu sayının artabileceğini söyledi. ABD Kongre Polisi sosyal medyada yaptığı açıklamada, üç kişinin polis memurlarına saldırmakla suçlandığını söyledi.

Oturma eylemi öncesinde yüzlerce kişi Capitol yakınlarındaki National Mall'da toplanarak Biden yönetimine ateşkes çağrısında bulunmuştu.