Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir ilk yaşandı! ABD'de Bangladeş kökenli hukukçu Nusrat Jahan Choudhury, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesine yargıç olarak atandı.





ABD Başkanı Joe Biden’ın Ocak 2022'de federal yargıçlığa aday gösterdiği sivil haklar avukatı Nusrat Jahan Choudhury’i Ocak ayında ABD Doğu New York Bölge Mahkemesine aday gösterdi ve 50'ye karşı 49 oyla seçildi. Demokrat Senatörler arasında yalnızca Joe Manchin "hayır" oyu kullandı.



Choudhury, Illinois Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin hukuk direktörüydü. Ceza adaleti reformu, göçmen hakları alanlarına odaklandı. Illiniois eyaletinde Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) hukuk direktörü olan Nusrat Choudhury ırksal adalet ve ulusal güvenlik konularında çalışmalar yürüttü.



Schumer’den açıklama!

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Senato’da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer yaptığı yazılı açıklamada Nusrat Choudhury’nin sivil haklar alanındaki tecrübesine dikkat çekti; “Gerçek olguları takip edecek ve adaleti hakkaniyetle ve hukukun üstünlüğüne karşı derin bir saygıyla uygulayacak”.

Zahid Quraishi 2021 yılında New Jersey federal yargılama mahkemesinde görev yapmak üzere Senato tarafından onaylanmıştı.