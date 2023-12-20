ABD Federal hükümetin Cuma günü yayınladığı verilere göre evsizlik 2023'te rekor seviyeye ulaştı.

ABD'de konut fiyatları son birkaç yılda giderek daha uygun hale geldiğinden, evsizlik sorunu yaşayan kişilerin sayısı bu yıl rekor düzeydeki en yüksek seviyesine ulaştı ve ülkedeki evsiz sayısı 650 bini geçti.



Barınma ve Kentsel Gelişim Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, ABD'deki evsizlerin sayısı geçen yıl %12 arttı Artan kiralar ve pandemik yardımların ortadan kalkması bir araya gelerek binlerce Amerikalı üzerinde dramatik etkiler yarattı.





Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanı Marcia Fudge Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu veriler, insanların evsizlikten hızla kurtulmasına yardımcı olan ve ilk etapta evsizliği önleyen kanıtlanmış çözüm ve stratejilere acil destek ihtiyacının altını çiziyor" açıklamasını yaptı.



Raporda evsizliğin ülke çapında tüm hane türlerinde arttığı ancak farklı ırklardan olan topluluklar üzerinde çok büyük bir etki yarattığı ortaya çıktı. Siyah insanlar ABD nüfusunun yaklaşık % 13'ünü oluşturuyor.



Asya kökenli Amerikalı nüfus, 2022 ile 2023 yılları arasında evsizlik oranında %40 artışla en büyük artışı gördü. Yaklaşık 3.313 Asyalı ve Asyalı Amerikalı daha fazla evsiz kaldı.



Evsizlik yaşayanların sayısında en büyük sayısal artış Latin kökenliler arasında yaşandı. 2023'te bir önceki yıla göre % 28 daha fazla evsiz kalan Latin vardı. Bu nüfus, bu yıl konutu olmayan 39.106 ek Latin ile birlikte ABD'deki evsizlikteki toplam artışın % 55'ini oluşturdu.



HUD raporuna göre, 2021 ile 2022 federal mali yılı arasında, yeni evsiz kalanların sayısı %25 artarken, evsizlikten kalıcı konutlara geçenlerin sayısı %8 arttı.





Konut Arzı Eylem Planı'nın uygulanmasıyla, bu yıl, şimdiye kadar kaydedilenlerden daha fazla apartman inşa edilme yolunda ilerliyor. Bu hafta, 424.000'den fazla hanenin evsiz destek hizmetlerine bağlanmasına, evsizlikten kurtulmasına veya 2023'te evsizlikten tamamen kaçınmasına yardımcı olduğunu duyurdu. Bu ayın başlarında Gaziler İdaresi 38.000'den fazla evsiz gaziyi barındırdığını duyurdu.



Evsizlerin en büyük bölümü 4 eyalette: California, New York, Florida ve Washington.



