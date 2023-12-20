KONSERDE SÜRPRİZ İKİLİ

Gülben Ergen ve Mustafa Sandal Gazze için elele!

Gülben Ergen ve Mustafa Sandal 2011'de 'Şıkır Şıkır' şarkısında düet yapmıştı. Sözleri Mustafa Sandal'a müziği Amr Mostafa'ya ait şarkı o dönem büyük ses getirmişti. O yılın en çok dinlenen şarkısı olmuştu. O dönemden beri dostlukları devam eden ikili sürpriz yaparak önceki akşam Haluk Levent'in Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlediği Gazze'ye destek konserinde sahneye çıktı. Birlikte 'Şıkır Şıkır' şarkısını yıllar sonra bir kez daha seslendirdiler. Birbirlerine sarılan Gülben Ergen ve Mustafa Sandal şarkıyı coşan seyirciyle hep bir ağızdan söyledi.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödüllerine ünlü yağmuru!

MOTY (Men of the Year) Türkiye'de 11. kez yapıldı. Ödül Gecesi İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Ritz Carlton Otel'de düzenlendi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Törende 2023'te başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi.

Ödül Gecesine bir çok ünlü katıldı. Gecede Kenan Doğulu , Hafranur Sancaktutan , Berk Oktay , Erdem Kaynarca , Nuray Berkay Akgül , Thorsa

Evarsson , Başak Gümülcinelioğlu , Şükrü Özyıldız , Şener Şen , Mauro İcardi, Gizem Karaca gibi ünlüler vardı. Gecede Şıklık yarışı yapıldı. Gecede After Party de vardı.

EGE ÇOK SEVİLEN ŞARKISINI YILLAR SONRA YENİDEN YORUMLADI

“DELİCE BİR SEVDA”

Türk pop müziğine getirdiği farklı tarz ve Latin müziği esintileriyle kendine özgü bir müzikal kimliğe sahip olan Ege, bizi yıllar öncesine geri götürerek “Delice Bir Sevda” eserinin yeni versiyonuyla karşımıza çıkıyor!

Deneyimli sanatçı, pop türündeki kült eserini günümüz soundlarına uyarlayarak yeniden yorumluyor. Güçlü yorumuyla yıllardır dinleyicilerinin beğenisini kazanan Ege, Z kuşağının da beğenisini kazanıp adeta anılarının bir parçası olmaya geliyor.

Ege Production etiketiyle yayınlanan, söz ve müziği Ege’ye ait olan eserin düzenlemesi ise Erol Temizel'e ait. Projenin Genel koordinatörlüğünü Selim Seven, dijital pazarlamasını sounderland üstlenirken; basın-PR’da Hilmi Elitez, radyo-PR'da ise Mine Ayman bulunmakta. Sanatçıya vokalde Merve Akyıldız, gitarda Ayhan Günyıl, buzukide Orhan Osman, trompette de Gökhan Turan eşlik ediyor. İzleyen herkesi güneşli diyarlara götüren renkli klibin yönetmen koltuğunda ise Yavuz Selim Kılınç oturmakta.

Rölanti'de Yılbaşı etkinlikleri yapılacak!

Yılbaşı yaklaşırken mekanlar etkinlik takvimlerini hazırlamaya başladı. O mekanlardan birisi de İstanbul/İdealtepe'de yer alan Rölanti Restaurant oldu. Birbirinden değerli Sanatçılar ile Yılbaşına bomba gibi girecek Rölanti Restaurant zengin menüleri ve lezzetleriyle oldukça iddialı duruyor.

Rölanti Restaurant'ın İmtiyaz sahibi Osman Resuloğlu geçtiğimiz günlerde basına " Misafirlerimiz Yılbaşında bizi tercih etsin diye çok zengin içerikler koyduk. Herkesin müzik tarzına hitap edebilecek Sanatçılarımız da sahne alacaklar. Yılbaşı etkinliklerimiz ile 2024'e merhaba diyeceğiz. Mekanımız İdealtepe Marmaray durağının oraya çok yakındır. Yılbaşı Etkinliklerimizden bazıları Oryantel Dj Performansı ile misafirleri coştururken Yaşar Yağmur , Hakan Ünlüler misafirlere unutulmaz anlar yaşatacaklar.Aynı Zamanda Alfın Orkide Müzik Medya Ödülleride Yeni Yılda bizim mekanımız da yapılacak .Büyùk etkinliklere ev sahipliği yapabileceğimizi de bu etkinlikle göstermiş olacağız " diyerek açıklamalar yaptı.

Günce 2024 yılı için kolları sıvadı!

Yeni şarkısı ÇÖL ile hızlı geri dönüş yaşayan Günce, 2024 yılında yepyeni şarkılar yayınlamak için kolları sıvadı. İstanbul'dan Bodrum'a taşınan ve yaşamının bu dönemini orada geçirme kararı alan genç sanatçı, bir yandan da sahneye çıkmak için provalara başladı.

Çöl ile dijital dünyada parlak skorlar elde edene Günce, organik olarak video klibi ile youtube'de 1 milyon barajını 20 günde aştı.

BAİSE’DEN “DELİ DÜŞLERİM”

Müzik yolculuğuna “Deli Düşlerim” adlı ilk şarkısıyla başlayan Baise, kendi söz ve bestelerini sevenleriyle artık sürekli buluşturmaya hazırlanıyor.

Noxxrecords stüdyosunda hazırladığı söz ve müziği kendisine ait olan “Deli Düşlerim” adlı şarkının düzenlemesini Oğuz Okuyucu yaptı. Şarkısı hakkında, “sadece benim değil bir çok insanın ortak hikayesi, yaptığım her şarkıda yaşanmışlık ve empati var. Şarkılarımda anlattığım hüzün ya da sevinç sadece bana ait olmuyor ve çevremde yaşananlardan da etkilenip yazabiliyorum” diyen Baise sürekli şarkı üretmeye devam ediyor.

Şarkıya lirik klip hazırlatan Baise, “Deli Düşlerim” şarkısıyla tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Manga ‘ANTROPOSEN 002’ ALBÜMÜNÜN İLK KONSERİNİ BOSTANCI’DA VERDİ

Türkiye’de alternatif müziğin öncü gruplarından olan maNga 20’nci yılını kutlamaya hazırlanırken ‘Antroposen 002’ adlı yeni albümüyle çığır açmaya hazırlanıyor. Grubun albümün şarkılarını ilk kez seslendirdiği konser dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti

Türk alternatif rock müziğinin MTV ödüllü, Eurovision ikincisi grubu maNga 20 yıldır bu tarzın öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Bugüne dek 6 albüm ve 8 single’a imza atan grup yeni albümleri ‘Antroposen 002’nin ilk konserini dün akşam Atlantis Yapım organizasyonu ile Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdi.

Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney’den oluşan maNga konserde ‘Antroposen 002’ albümünde yer alan şarkılar dışında 20 yıllık kariyerlerinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarını da söyledi.

Manga konser öncesi yeni albümlerini hayranlarıyla pasta keserek kutladı.