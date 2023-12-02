Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yaşam süresi artıyor ancak kronik hastalıklar, silahlı şiddet ve aşırı dozdan ölümlerin sürekli bir salgını da dahil olmak üzere ölüm oranlarına katkıda bulunan bir dizi başka faktör nedeniyle, hâlâ COVID-19 salgını öncesindeki yıllara göre daha düşük.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından Çarşamba günü yayınlanan verilere göre, 2022 doğumlu bir Amerikalı, 2021'e göre 1,1 yıl artışla ortalama 77,5 yıl yaşamayı bekleyebilir ve bu iyileşmenin çoğu, COVID-19 ölümlerindeki azalmadan kaynaklanmaktadır. .



Ancak salgının ciddi anlamda başlamasından önceki yıl olan 2019 gibi yakın bir tarihte, ABD'de ortalama yaşam beklentisi 78,8 yıldı. Gelişmiş ekonomilere ve modern sağlık hizmetleri altyapısına sahip diğer bazı ülkelerde ortalama yaşam süresi oranları salgın öncesi seviyelere dönerken, ABD hâlâ geride kalıyor.



ABD'deki demografik gruplar arasında yaşam beklentisi açısından da büyük farklar var. Örneğin, kadınların yaşam beklentisi 2022'de 80,2 yıl iken, erkeklerde bu rakam sadece 74,8 yıldı.



2022'de doğan Asyalı Amerikalılar 84,5 yıl yaşamayı bekleyebilirdi ve herhangi bir ırktan İspanyol Amerikalıların yaşam beklentisi 80 yıldı. Beyaz Amerikalılar genel ortalamayla 77,5 yıl yaşarken, Siyah Amerikalılar 72,8 yıl yaşamayı bekleyebilirdi. CDC tarafından bildirilen en düşük yaşam beklentisi 67,9 yıl ile Amerikan Kızılderilileri ve Alaska Yerli Amerikalıları içindi.





Coronavirüs hala önemini koruyor



Coronavirüs ölümleri 2020 ve 2021'dekinin sadece küçük bir kısmına düşmüş olsa da, özellikle ABD'li yetişkinlerde yaygın olan kronik hastalıkların yaygın varlığı enfeksiyondan ölmeyi daha da kolaylaştırdığı için hastalık hala birçok Amerikalının yaşamı için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Demografik gruba göre değişiklik

CDC tarafından takip edilen tüm demografik grupların 2021 ile 2022 yılları arasında yaşam beklentilerinin arttığı görüldü ancak artış önemli ölçüde değişiklik gösterdi.



Amerikan Kızılderilileri ve Alaska Yerlileri grubu, erkeklerde 2,4 yıl ve kadınlarda 2,1 yıl ile yaşam beklentisinde yıldan yıla en büyük artışı yaşadı. Ancak aynı grup, 2019 ile 2021 arasında 6,2 yıllık kayıpla pandemi sırasında yaşam beklentisinde en ciddi düşüşü yaşadı



2022'de erkeklerde yaşam beklentisinin 2,4 yıl, kadınların ise 1,7 yıl artmasıyla Hispanik Amerikalılar en büyük artışı elde etti. Grup bir bütün olarak yaşam beklentisinin 2019 ile 2021 arasında 4,1 yıl azaldığını gördü.



Siyahi erkekler ve Siyahi kadınlar için ortalama yaşam süresi 2022'de 1,5 yıl arttı. Grup olarak Siyahiler, salgın sırasında ortalama yaşam süresinde 3,6 yıllık genel bir düşüş yaşadı.



Asyalı Amerikalı erkeklerin yaşam beklentisi 2022'de 1,2 yıl artarken, Asyalı Amerikalı kadınlarda 0,7 yıl artış görüldü. Asyalı Amerikalılar grup olarak yaşam beklentisinin 2019'dan 2022'ye 2,1 yıl azaldığını gördü.



Grup olarak beyaz Amerikalılar geçen yıl yaşam beklentisinde en küçük toparlanmayı yaşadı; erkeklerde 1,1 yıl, kadınlarda ise 0,6 yıl artış kaydedildi. Grup olarak Beyaz Amerikalılar, 2019 ile 2022 yılları arasında ortalama yaşam beklentisini 2,1 yıl kaybetti.