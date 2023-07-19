Amerikalıların yaklaşık üçte biri - yaklaşık 113 milyon insan - şu anda Florida'dan California’ya ve Washington’dan Teksas’a kadar yüksek sıcaklık uyarısı altında.



113 milyondan fazla Amerikalı, ülkenin büyük bölgelerinde boğucu, yaşamı tehdit eden sıcaklıklar nedeniyle yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. Cumartesi günü, Phoenix, Arizona'da bunaltıcı bir 118F (48C) kaydedildi. Ulusal Hava Durumu Servisi'nin bildirdiğine göre, geniş bir alan, ısı ve nem kombinasyonundan 110 derece Fahrenheit (43.3 Santigrat) sıcaklığa sahip olacak.



Climate Central'ın analizine göre, fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan iklim krizi, Teksas, Arizona ve Meksika gibi yerlerde uzun süreli, tehlikeli ısıyı beş kat daha olası hale getiriyor. Meksika Körfezi ve Atlantik Okyanusu'ndaki aşırı sıcaklar uzun süreli neme katkıda bulunduğundan geceleri çok az rahatlama olur. Halk sağlığı yetkilileri, geceleri soğutma olmamasının yalnızca sağlık risklerini artırdığı konusunda uyardı.

Yetkililer sakinlere açık hava aktivitelerini sınırlamalarını ve sıcak bitkinliği ve sıcak çarpması belirtilerine karşı uyanık olmalarını tavsiye ederken, cıva Phoenix, Arizona'da 110F'yi arka arkaya 13 gün vurdu. Sıcaklık 90F'yi geçtiğinde ısıyla ilgili hastalık riskleri artırıyor.



En riskli bölgeler Kaliforniya'nın Central Valley, Mojave ve Sonoran çöl bölgeleri ve Güney Kaliforniya, Nevada ve Las Vegas, Phoenix, Bakersfield ve Fresno şehirleri dahil Arizona. , Öğle vakti en yüksek değerlerinin çoğunlukla 100F'nin (37,7 C) üzerinde olması bekleniyordu ve çöl bölgelerinin 120F'ye (48,8 C) ulaşabilecek.

Sıcaktan her sene 700’den fazla kişi hayatını

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NWS'nin Los Angeles ofisi tweet attı, "Lütfen buna göre plan yapın, yürüyüş yapmanın veya uzun süre dışarıda kalmanın zamanı değil."

“Dışarıda çalışman gerekiyorsa, saatlerini sabahın erken saatlerine kaydır, sık sık ara ver ve su iç!”

California’da eyalet, işverenlere, açık havada çalışanlara serinlemek için su, gölge ve düzenli aralar verilmesi anlamına gelen sağlık ve güvenlik düzenlemelerini hatırlattı. Teksas da dahil olmak üzere güneyin diğer bölgelerinde açık havada çalışanlar için çok az koruma var.

Temmuz ayının başından bu yana bir dizi yangının çıktığını bildiren itfaiye teşkilatı Cal Fire, aşırı sıcak ve kuru koşulların Golden State'teki orman yangını riskini de artırdığını bildirdi.

Dünya tarihinde en yüksek sıcaklık California, Death Valley'de 1913'te 57°C olarak kaydedilmişti.