ALEYNA KALAYCIOĞLU : İLK MİNİ ALBÜMÜMÜ YAPTIM !

Uzun süredir 5 şarkılık mini albümü için çalışan Aleyna Kalaycıoğlu ilk şarkısını “ALDIRMA” 14 Temmuzda dinleyicileri ile buluşturdu.

13 Temmuz'da Galataport da şarkısının lansmanını yapan güzel sanatçılardan Aleyna Kalaycıoğlu , Şunları paylaştı ; "Çok heyecanlıyım ilk mini albümü yaptım ve ilk şarkımı bugün yayınladık diğer şarkılarımı da yaz sonuna kadar yayınlayacağım sabırsızlıkla diğer şarkılarımı yayınlamayı bekliyorum" ..

İREM DERİCİ YAPIMCI OLUYOR

Yıllardır seslendirdiği şarkılarla Türk pop müziğine yeni bir soluk getiren İrem Derici prodüktörlüğe el atıyor. Derici bundan böyle yapımcılığını üstlendiği projelerle müzik dünyasına yön verecek…

Önceki akşam Çeşme Alaçatı Şerefe sahnesinde yoğun istek üzerine bir kez daha sahne alan İrem Derici geleneği bozmadı ve rezervasyonları günler öncesinden doldurdu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden İrem Derici bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü sürprizini duyurdu.

Türk popunda son yılların en başarılı ses ve müzisyenlerinden İrem Derici, ilk çıktığı günden itibaren söylediği şarkıları ve duruşuyla milyonları kendisine hayran bırakmayı başardı. Tüm şarkılarını kendi müzik şirketi ID Müzik ve DMC ile beraber müzik severlerle buluşturan İrem Derici 10 yıllık profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Derici şarkıcı kimliği dışında artık bir prodüktör olarak müzik piyasasında yerini almaya hazırlanıyor.

Şimdilik ismini sır gibi sakladığı çok yakın bir müzisyen arkadaşına, düzenlemesini Mustafa Ceceli’nin yaptığı bir şarkı hazırladıklarını ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen İrem Derici “Her yıl bir kadın müzisyene bir şarkı yapacağız ve ID Müzik etiketiyle yayınlayacağız” dedi.

GÜLBEN ERGEN KIBRIS’A NEŞE SAÇTI

Gülben Ergen dün akşam Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Bafra turizm bölgesindeki Limak Cyprus Deluxe Hotel’e sahneye çıkan Ergen enerjisiyle kendine hayran bıraktı

Sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Gülben Ergen dün akşam Kıbrıs’taydı. Bafra Turizm Bölgesi’nde bulunan Limak Cyprus Deluxe Hotel’de konser veren Ergen

Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet giydi. Sevenlerine coşku dolu bir gece yaşatan Ergen seyirciden büyük alkış aldı.

Elbisesiyle prenseslere benzetilen Gülben Ergen hem kendi şarkıları hem de günümüzün popüler melodilerinden oluşan repertuarıyla seyirciyi keyiflendirdi. Enerjisiyle Kıbrıs’ı etkileyen Ergen yavru vatanda neşe saçtı.

ANTİK TİYATRO'DA YILDIZ TİLBE COŞKUSU

Dillerden düşmeyen şarkıların mimarı Yıldız Tilbe, önceki akşam KerkiSolfej’in düzenlediği BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da Bodrum'lu hayranlarıyla buluştu. Biletlerin saatler öncesinde tükenen geceye ''Delikanlım'' şarkısıyla başlayan Yıldız Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Her sahnesinde olduğu gibi bu sahnesinde kıyafetleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe, adeta kendi modasını yarattı dedirtti. Ünlü sanatçı konser arasında kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostu Ceylan’ı sahneye davet etti. “Zeyno” ve “Antep’in Hamamları” şarkısını söyleyen Ceylan, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı. Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran sanatçı, sevenlerini ayağa kaldırarak enerjik bir final yaptı.

KONUYU DA BACAKLARI DA UZATMIYORUZ !

Güzel sanatçı Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde katıldığı Louren lansmanında “Mayo ve bikinilerimle herkese meydan okuyacağım” demişti. Bu açıklamasıyla yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan Özerk , sosyal medya hesabından paylaştığı video ile de “Konuyuda, Bacakları da Uzatmıyoruz Kapiş” notunu düşerken kime atıfta bulunduğu ise merak konusu oldu.

Zeynep Uğurlu Çiçen, İstanbul'da ikinci otelini açıyor

Türkiye'nin önde gelen iç mimarlarından olan ve aynı zamanda turizmci olan Zeynep Uğurlu Çiçen, İstanbul'da beş yıldızlı ikinci otelini açacak.

İlk otelini Bağcılar Güneşlide açan Zeynep Uğurlu Çiçen ikinci otelini şişlide kapılarını açmaya hazırlanıyor. “Misafir etme tutkusuyla daima” mottosuyla hizmet sunan grubun İstanbul’un kalbi Şişli’de yer alan 98 odalı oteli, fonksiyonel ve lüks oda seçeneklerinin yanı sıra sanat eserleri ve leziz yemekleri ile de eşsiz deneyimler sunacak.

CADDE TV’DE KADINLARIN KRALLIĞI KONUŞULDU

Türkiye’nin dijital Platformlarında ciddi bir izleyici potansiyeline sahip olan Cadde TV’de, Gazeteci ve Sunucu Semra Demir’in sunuculuğunu yaptığı ‘Kadın Krallığı’ Programı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Bu haftaki programına konuk ettiği Ankara’nın güçlü ve başarılı kadınlarından Kamu Personel Derneği (KamuPerDer) Ankara İl Başkanı Sabiha Karaosmanoğlu ve iş kadını Yazılım Uzmanı Elif Koç’u ağırlayan Demir, kadınların başarılı olma yolları üzerinde söyleşi yaptı.

‘BAŞARILI KADINLARI KONUK EDİYORUZ’

Başarı basamaklarını nasıl çıktıklarını belirten Koç ve Karaosmanoğlu, hayatlarındaki gerçek kesitlerden örnekler verdi. Cadde TV’de yayınlanan ‘Kadın Krallığı’ Programının sunucusu Gazeteci Demir; “Programımızda başarılarıyla örnek olan kadınlarımıza yer veriyoruz. İş hayatlarında nasıl başarılı olduklarını programımızda anlatarak, yeni iş kadınlarımızın da çıkması için öncelik yapıyoruz. Bu haftaki konuklarımız ise iş ve mesleklerinde örnek olan başarılı kadınlarımızdan Kamu Personel Derneği (KamuPerDer) Ankara İl Başkanı Sabiha Karaosmanoğlu ve iş kadını Yazılım Uzmanı Elif Koç’u ağırladık. Çok zevkli ve kadınlarımızın kendilerine pay çıkarabilecekleri bir program oldu. Kapımız hedefleri, umutları ve amacı olan bütün kadınlarımıza sonuna kadar açıktır.” diye konuştu.

DEMİR’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Kamu Personel Derneği (KamuPerDer)Ankara İl Başkanı Sabiha Karaosmanoğlu ve iş kadını Yazılım Uzmanı Elif Koç ise, Cadde TV’da yayınlanan ‘Kadın Krallığı’ programının sunucusu Semra Demir’e, yayında ve yapımda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

DAVUT GÜLOĞLU’NDAN YEPYENİ YAZ ŞARKISI “GÜNEŞİM OL”

Davut Güloğlu’ndan yeni albüm habercisi yepyeni ve enerji dolu bir yaz şarkısı geldi. “Güneşim Ol” TYN Music Production etiketiyle tüm dijital platformardaki yerini aldı ve şarkı yayınlandığı günden itibaren YouTube Trend Müzik listelerinde yer almaya başladı.

Sözleri Davut Güloğlu’na ve bestesi Mahmut Aksu’ya ait olan, Toylan Kaya aranjörlüğünde ve prodüktörlüğünde yapılan “Güneşim Ol” hem eğlenceli klibiyle hem de dile dolanan sözleriyle en sevilen Davut Güloğlu şarkılarından biri olmaya başladı.

Enes Bilal Taşcı yönetmenliğinde Balat sokaklarında gerçekleşen renkli ve eğlenceli klip tüm dijital platformlarda. Önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan yeni albümünün hazırlıklarına devam eden Davut Güloğlu, albümün ilk klip şarkısı olan “Güneşim Ol”u sevenleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.