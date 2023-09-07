Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'nin golcü ismi Ercan Kara Süper Lig'e transfer oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde son bir buçuk yıldır Orlando City’de 9 numaralı formayı giyen Türk asıllı Avusturya vatandaşı Ercan Kara memleketi Samsun’a transfer oldu.

Rapid Wien'den 2022 yılında Orlando City'ye transfer olan 27 yaşındaki Ercan Kara, MLS'te bu sezon çıktığı 15 maçta 5 gol attı. Ayrıca Avusturya Ligi'nde 2017-2021 yılları arasında 87 gol attı.

Yılport Samsunspor ile 3 senelik sözleşme imzalayan Kara, ABD’de 110 yıllık U.S. Open Cup’ta kupayı kaldıran ilk ve tek Türk futbolcu. Forvet oyuncusu ABD’nin şampiyonlar ligi Concacaf Champions League’de takımının ilk ve tek golünü atan bir oyuncu Kara. Harika bir röveşata golü atmıştı. Orlando City forması ile de 53 maçta 18 gol attı.

İmza töreninden sonra ünlü futbolcu ‘Merhaba Samsunspor! Samsun’un çocuğu memleketine geliyor, çok az kaldı’ ifadelerini kullandı.

Orlando City’den teşekkür açıklaması

Orlando City Futbol Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Luiz Muzzi, "Öncelikle Orlando'da geçirdiği süre boyunca gösterdiği özveri ve profesyonellik için Ercan'a teşekkür etmek istiyoruz" dedi. “Son iki yılda, Concacaf Şampiyonlar Ligi ve Açık Kupa Şampiyonası koşumuz da dahil olmak üzere Kulübümüzün tarihindeki en önemli anların bazılarında kilit roller oynadı. Kariyerinin bu sonraki bölümünde ona en iyisinden başka bir şey diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Orlando City Futbol Kulübünden yapılan açıklamada ‘27 yaşındaki Kara, Ocak 2022'de Lions'a Atanmış Oyuncu olarak katıldıktan sonra City Beautiful'dan ayrılıyor. Avusturya Bundesliga'nın Rapid Vienna takımından Orlando City'ye katılan Kara, Concacaf Şampiyonlar Ligi'nde Tigres UANL'ye karşı oynanan maçta kulübün ilk golünü attı. Lions'ın Audi 2022 MLS Cup Playoff'larına katılmasına yardımcı oldu ve MLS dönemlerindeki ilk kupa olan Lamar Hunt ABD Açık Kupasını alma yolunda bir gol attı.’ ifadeleri kullanıldı.





Ercan Kara, Önce Vatan Gazetesinden Anıl Sural’a verdiği röportajında ‘Babamın futbola olan sevgisinden diyebilirim. Benim futbola başlama sebebim babamın Samsun Spor’a olan sevdasından kaynaklanıyor. Abim de Fenerbahçe altyapısında oynadı, aileden gelen bir şey. O zamanlar gurbette Viyana’da bizi küçük bir takıma yazdırdı bizler de devam ettirdik. Şimdiyse profesyonel olarak buralara kadar geldik.’ demişti.