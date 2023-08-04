ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump , 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahele amacıyla "yasadışı yöntemler" kullandığı suçlamalarını yanıtlamak için Washington DC'deki mahkeme salonunda hakim karşısına çıktı ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump birden fazla suçlamayla hakim karşısında çıktı. Trump suçlamaları reddetti, duruşma 27 dakika sürdü. Dava 28 Ağustos'a ertelendi.

Adalet Bakanlığı özel danışmanı Jack Smith tarafından suçlandıktan iki gün sonra Washington federal adliyesinde bir sulh yargıcının huzuruna çıktı. Karşı karşıya olduğu üç ceza davasından en son suçlamalar özellikle tarihi, çünkü bunlar Trump'ın başkan olarak seçmenlerin iradesini alt üst etme ve Demokrat Joe Biden'ın zaferinin onaylanmasını engelleme çabalarına odaklanıyor.

Yenilgiyi kabul etmeyi reddetmesi ve yaygın seçim sahtekarlığıyla ilgili yalanları, 6 Ocak 2021'de bir taraftar kalabalığının ABD Kongre Binası'na baskın düzenlediği şiddetli isyanın alevlenmesine yardımcı oldu.

Şu anda 2024 Cumhuriyetçi başkanlık ön seçimlerinde ilk sıralarda yer alan Trump , ellerini kavuşturmuş sert bir yüzle oturdu, bir avukatla görüşürken zaman zaman başını salladı ve mahkemeye çıkışı başlarken ara sıra mahkeme salonuna göz attı. "Suçsuz" savunmasını yapmak için ayağa kalktı, yargıcın formalite icabı sorularını yanıtladı ve duruşmanın sonunda ona teşekkür etti.

Perşembe günü ortaya çıkışı - davanın geri kalanı gibi - Kongre Binası ile Beyaz Saray arasındaki şehir merkezindeki bir adliyede ve geçen Kasım ayında Smith'i atayan Adalet Bakanlığı tarafından 1.000'den fazla Kongre Binası isyancısının suçlandığı bir binada ortaya çıktı. o günkü olaylarda Trump ve müttefiklerinin rolüne dair bir soruşturma yürütüyor.

İddianame, Trump'ı , ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmak ve resmi bir kovuşturmayı engellemek için komplo kurmak da dahil olmak üzere, başkanlık seçimi kaybını geri alma çabalarıyla ilgili dört ağır suçla suçluyor . Suçlamalar, mahkumiyet durumunda uzun bir hapis cezasına yol açabilir ve en ciddi suçlamalar 20 yıla kadar çıkabilir.

Smith, mahkeme salonunun ön sırasında davayı yürüten savcıların arkasında ve Trump'tan yaklaşık 20 fit uzakta oturarak duruşmaya katıldı. Zaman zaman Trump'ın yönüne baktı, ancak ikisi de birbiriyle işaret ediyor veya birbirleriyle konuşuyor gibi görünmüyordu.

ABD Sulh Ceza Hakimi Moxila Upadhyaya, bir sonraki mahkeme tarihini, geçici bir duruşma tarihinin belirleneceği 28 Ağustos olarak belirledi ve Trump'a, tanık olduğu bilinen herhangi bir kişiyle davanın gerçekleri hakkında doğrudan iletişim kurmaması talimatını verdi.