KULİSTE NEŞELİ SOHBET

Arabesk müziğin sevilen gruplarından Rubato Grubu, önceki akşam Bodrum’daki Üzüm Kızı sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Rubato Grubu’nu dinlemeye gelenler arasında yer alan güzel manken ve sunucu Asuman Kruse’yi kulise davet eden ünlü grup, Asuman Krause ve Üzüm Kızı’nın başarılı işletmecisi Cüneyt Karahan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Seçkin Pirim’den Beyhan Bağış aracılığı ile destek

Dünyaca ünlü sanatçılarımızdan heykeltıraş Seçkin Pirim Beyhan Bağış aracılığı ile Andrea Bocelli Vakfı yararına Sotheby's açık artmasında yer aldı.

Dünyanın en ünlü Tenöru Andrea Bocelli, kendisinin kurmuş olduğu sosyal destek vakfı Andrea Bocelli Foundation aracılığı ile birbirinden farklı projeler üzerine çalışmalarını yıllardır sürdürüyor. Konser gelirlerinin büyük bir bölümünü kurduğu vakfa aktaran İtalyan tenör, hayırseverliği ile de milyonlarca kalbe dokunmayı başarıyor. Vakıf geçtiğimiz yıllarda Anatoli markasının kurucusu ve kreatif direktörü Beyhan N.Bağış'ı “Türkiye ve Çek Cumhuriyeti İyi Niyet Elçisi” ilan etmişti.

KURUMSAL MARKALARIN TERCİHİ OLDU

Gaziantep kökenli bir marka olarak üretimini ve perakende satışlarını İstanbul’da gerçekleştiren Babazade, yaptığı kurumsal iş birlikleriyle de farkını ortaya koyuyor. İmalat tarafında Bülent Özsaygılı, markalaşma ve operasyonda Eren Can Özsaygılı ve Hilmi Özsaygılı tarafından yönetilen marka İstanbul’un en köklü restoran ve otellerine üretim yaparak hem kalitesini kanıtlıyor hem de kurumsal operasyonun gücünü gözler önüne seriyor. Markaya güvenerek tercih eden kurumlar arasında Bayramoğlu Döner Kavacık, Sarıhan Gusto Etiler, Tike Etiler, Arnavutköy Balıkçısı, Vogue Hotel, Grand Hyatt Hotel, Sheraton Hotel, Hilton Hotel, Le Meridien, ve Kaburgacı Cabbar gibi İstanbul’un önemli lezzet noktaları da bulunuyor.

Aşk Tamircisi Işıl Evrim Akgün bilimin ışığı ve mizahın gücü ile sahnede

Duygu onarma, aşk tamir etme, motivasyon sağlama ve neşe dopingi dolu tek kişilik ‘Aşk Tamircisi’ adlı gösteride, aşka gelmeye ve aşka gülmeye hazır olun.

İşi, gücü, hayatı, her anı aşk olan aşk psikoloğu Işıl Evrim Akgün, aşkı bu kez tek kişilik gösterisi ile sahnede anlatıyor.

Beyazıt Öztürk’ün Beyaz Şov programı dahil birçok televizyon programında, konferanslarda, her yerde aşktan bahseden Işıl Evrim Akgün, sahnede hiçbir kısıtlama ve kontrol mekanizması olmadan, eski ve yeni aşklar arasındaki farkları, aşkta trendleri, yeni moda aşkların tuhaf yanlarını, sevdiğimiz kişiyi elimizde tutmanın, sevmediğimiz kişiden ayrılmanın tüyolarını bu gösteride anlatıyor.

BAŞ BAŞA ALIŞVERİŞ

Ekranların iki başarılı ismi Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde AVM'ye gelen çift, ilk olarak meydan katında gerçekleşen bir davete katıldı. Sonrasında kısa bir alışveriş turu yapmayı ihmal etmeyen Elçin ve Bayat çifti, günün sonunda baş başa akşam yemeği yiyip uzun süre sohbet ettiler.

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ TURKCELL VADİ KONSERİNDE BİNLERCE HAYRANI İLE BİRARAYA GELDİ

Temmuz ayında yayınladıkları Kader Sk. albümü sonrası konserlerine hız kesmeden devam eden Yüzyüzeyken Konuşuruz önceki akşam Turkcell Vadi’de hayranları ile buluştu.

Harbiye AçıkHava’da gerçekleştirdikleri Albüm lansmanından sonra Turkcell Vadi’de konser veren grup en sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

TARSUS'UN GÖNÜLLÜ ELÇİSİ

Tarsus Fındık Lahmacunu'nu Türkiye'ye tanıtan adam Murat Gül usta, geçtigimiz sezon içerisinde 82 il bölgesine siparis gönderirken, 12 Avrupa ülkesine de tadımlık ikramlar göndererek görüstügü kisileri Tarsus'a davet etti. Lahmacun Aşkı ve Gül Pide'nin sahibi olan Murat Gül gelecek yıl, Tarsus' özgü Turunç'u da tanıtacağını söyledi.

“Şirden Mayalı Peynir”

Akçalar Peynircilik 1962 yılında Ali ŞEN tarafından Bursa’da kuruluyor. Dört kuşaktır oğulları ve torunları tarafından yönetilen markanın ilk şubesi Bursa Cumhuriyet Caddesinde açıldıktan sonra Tuz Pazarı, Fevzi Çakmak Caddesi ve Armutlu şubeleri devreye giriyor. Bu yılın başlarında ise İstanbul Kadıköy’e 5. şube açılılyor.

Sinoz’dan Barbie Sevenlere

Pembe Güneş Kremi PINK TOUCH!

Gişe rekorları kıran ’Barbie’ filminin Türkiye gösteriminde sinemaseverlere,

Sinoz Pink Touch Pembe Güneş Kremi hediye edildi.

21 Temmuz’da tüm dünya ile aynı günde vizyona giren ‘Barbie’ filmi Türkiye’de de büyük heyecanla karşılandı. Filmi izlemek için İstanbul’da sinema salonlarına gelen sinemaseverler tatlı bir sürprizle karşılaştı. Film gösterimi öncesinde, her mevsim cildi koruyan Pembe Güneş Kremi “Sinoz Pink Touch” Barbie sevenlere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yumoş Sprey ile Yumoş Ferahlığı Evlerde!

Sevilen Yumoş kokuları ve su bazlı formülüyle yenilenen Yumoş Sprey; giysiler ve yıkanması zor eşyaların yanı sıra; evlere de Yumoş ferahlığını getiriyor!

Yumoş’un en sevilen Lilyum, Orkide ve Hanımeli kokularıyla yenilenen Yumoş Sprey, Yumoş kokusunu ve ferahlığını giysiler ve yıkanması zor eşyalarla birlikte evlere de taşıyor.

Amiral gemisi özellikleriyle yeni V29 Lite 5G Türkiye’de satışa sunuldu

Vivo’nun amiral gemisi özelliklere sahip yeni bütçe dostu modeli V29 Lite satışa çıktı.

vivo, V serisinin en yeni üyelerinden V29 Lite 5G’yi Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden alan vivo V29 Lite, Android 13 işletim sistemi ve FunTouch OS 13 ara yüzüyle istediğiniz uygulamaları dilediğinizce kullanabilmenize olanak veriyor.

DÜŞÜNCELERİNİ ALBÜMÜNE İŞLEDİ!

Düşünce ve duygularını müziğine işleyen geleneksel Türk müziğinin usta seslerinden ''Tonguç Vural''ın 3. stüdyo albümü ''YERYÜZÜ AŞKIN YÜZÜ OLUNCAYA DEK'' yayınlandı.

Albümde; büyük ozanlarımızın şiirlerinin yanı sıra, sanatçının hayatından, duygularından ve düşüncelerinden izler taşıyan şiirler de yer alıyor.

MURAT ÇELİK'TEN "SİLDİM" YORUMU

Arabesk ve fantezi müziği’nin güçlü sesi Murat Çelik, şarkısı "Sildim" ile sevenlerinin karşısına çıktı.

“Kıbrıs'ın Güzelleri”, “Çekiyorum”, “Deli Desinler”, "Kime Bu İnat", "Kalbi Antep", "Sildim" şarkılarıyla büyük bir başarı elde eden Murat Çelik, yeni şarkısıyla müzikseverlerin gönlünde taht kurdu.