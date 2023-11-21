Haber: Mert Osman Erman

Mike Jeffries, standart emeklilik maaşının yanı sıra yılda yaklaşık 1 milyon dolarlık ek ömür boyu bonus ödemeleri alıyordu.

Ancak Ekim ayında BBC, patronu olduğu dönemde genç erkeklerin cinsel etkinliklere katılmak üzere sömürülmesi iddialarını ortaya çıkardı.

Bir dava da ABD'li perakendeciyi bir seks ticareti operasyonunu finanse etmekle suçladı.

Marka, bu ek emeklilik ödemelerini şu anda Jeffries'e askıya aldıklarını BBC'ye bildirdi.

BBC Panorama belgeseli ve podcast serisi, Mike Jeffries ve İngiliz ortağı Matthew Smith'in dünya çapında etkinlikler için erkekleri işe almak için bir aracı kullanan son derece organize bir ağ kullandığını ortaya çıkardı.

BBC, Londra, New York ve Marakeş gibi şehirlerde gerçekleşen bu etkinliklere katılan sekiz erkekle konuştu; bazıları sömürüldüğünü veya kötüye kullanıldığını iddia etti.

Ardından, Abercrombie & Fitch (A&F), Mike Jeffries ve Bay Smith'in 1992 ile 2014 yılları arasında liderliğini yaptığı bir "suç teşkil eden bir girişim"i finanse etmekle suçlandığı bir sivil dava ile karşılaştı. Mahkeme belgeleri, Jeffries'in CEO olduğu dönemde muhtemelen 100'den fazla erkeğin cinsel istismara uğradığını ve genç erkeklerin "rüyalarındaki modellik fırsatını sağlama bahanesiyle" manipüle edildiğini iddia ediyor.

Ayrıca, "cinsel ticaret girişimini kolaylaştırmak" için kurumsal para ve kaynakların kullanıldığını iddia ediyor.

Şirket, devam eden yasal süreçler hakkında yorum yapmadığını belirtti.

Avukatı aracılığıyla, Jeffries de yorum yapmayı reddetti ve avukatı şunları söyledi: "Bu konuyla başa çıkacağımız yer mahkemedir."