Acı, dış veya iç etki yüzünden bedende veya zihinde oluşan ağrı ve derin üzüntüdür. Acı fiziksel, zihinsel, duygusal veya ruhsal olabilir. Acı birşeylerin yanlış gittiğine dair bir uyarıdır.



Kişi acı hissettiğinde bedendeki rahatsızlığı ortadan kaldırmak için çeşitli tedbirler alır, bu yüzden acı yararlı olabilir. Acıyı gidermek için kişi, acıdan kaçmayarak onunla yüzleşmelidir ve ondan kaçmamalıdır. Acıyı baskılamak ve yok saymak acıların artmasına neden olur. Kişi, acıdan kaçmayınca onu kabul eder ve bu kabulleniş, acıdan özgurleşmeyi sağlar.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Acı Yönetimi" Değişim Programı sayesinde kişi, acıların farkında olur ve acıları zevke dönüştürür. Acıların farkında olmak, kişiyi olgunlaştırır.

"Acı Yönetimi " Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada acının nasıl zevke dönüşmesi ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Birey dikkatini acıya verdiğinde durum daha da acılı hale gelir ama eğer her gün değişim ve tekamül tekniklerini uygularsa dikkatini doğru şekilde yönlendirir. Böylece acının kayboluşu gerçekleşir. Acı konusundaki en uygun yöntem, acılardan kaçmamaktır. Kişi acıyı kucaklar ve severse acı geri çekilir.

Acı konusunda kontrol çok önemlidir. "Acı Yönetimi" Değişim Programı sayesinde acının neden olduğu korku, endişe ve kaygılar ortadan kalkar.

Birey sürekli çektiği acilardan kurtulmak için tüm yaşam tarzını değiştirmelidir. Değişim bu yüzden çok önemlidir. Değişim Teknikleri sayesinde zeka keskinleşir ve acı farkındalığı oluşur. Böylece kişi, acılardan ders alır ve aynı hataları yapmaz.

Mutlu değişimler...