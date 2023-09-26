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Şüpheli, adrese yapılan baskınla yakalandı, olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelinin akrabalarının evinde saklandığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan K.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı F.N.Ç. ise Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Yakacı, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada silahtan çıkan mermilerden biri Halit Yakacı'ya (61) isabet etti.

Daha sonra K.A, yanına tabanca alarak Çamlıbel Mahallesi'ndeki F.N.Ç'nin evinin bulunduğu sokağa gitti.

İddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan K.A. (19) ve F.N.Ç. (20) sosyal medyadan tartıştı.

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