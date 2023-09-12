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Ali Ç, Çamlıbel Mahallesi'nde yolcu konumunda olduğu panelvana tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Ekipler, olaya karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız hafif makineli tüfek ile tabanca ele geçirildi. Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Ozan P, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada maktulün ağabeyi İbrahim Ç'nin 8 Ekim 2021'de ilçedeki 19 Mayıs Mahallesi'nde Murat P'nin tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle tutuklandığını belirledi.

ADANA (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, 30 Temmuz'da Çamlıbel Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişilerce panelvana düzenlenen silahlı saldırıda Ali Ç'nin (32) vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili olayı aydınlatmak için özel ekip oluşturdu.

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