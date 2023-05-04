İSTANBUL- Türk pop müziğinin en samimi dönemlerinden 70’li ve 80’li yıllarda hafızalara kazınan sanatçılarla özdeşleşen şarkılar, “Ustalardan İzler” konseriyle AKM sahnesine taşınıyor. İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatçıları Sevingül Bahadır, Cihan Okan, Jülide Karan ve Enver Merallı; Melih Kibar’dan Tanju Okan’a, Özdemir Erdoğan’dan Sezen Aksu’ya, Ayten Alpman’dan Ajda Pekkan’a usta isimlerin en sevilen şarkılarıyla müzikseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

Konserde, Hababam Sınıfı’nın müziği başta olmak üzere ‘Kadınım’, ‘Anlasana’, ‘Mazi Kalbimde Yaradır’, ‘Kalbim Ege’de Kaldı’, ‘Uykusuz Her Gece’, “Fabrika Kızı’ gibi 1970 ve 1980’li yılların en sevilen ve en bilinen şarkıları seslendirilecek.

HABER: GİZEM ÇAKAL