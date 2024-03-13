Türk pop müziğinin en başarılı kadın sanatçılarından Sertab Erener, önceki akşam Kerkisolfej organizasyonun Kral Pop sponsorluğunda düzenlediği etkinlikte Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu’nda sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına büyük bir coşkuyla çıkan Sertab Erener, yıllardır dillere pelesenk olmuş şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Atatürk Kültür Merkezi’nin kendisi için çok özel bir sahne olduğunu dile getiren Erener, “Öğrenci yıllarımda burada düzenlenen konserlere provalara hep gelirdim. O zamanlar hep hayal ederdim, bugün ise bu sahnede sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum” dedi. Yıllar önce ülkemizi Eurovision'da temsil ederek “Eweryway That I Can” şarkısı ile birincilik gururunu bizlere yaşatan Sertab Erener, “ Bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldım. Yarışma gecesinin hazırlıklarına başladım. Sena Şener ile “Eweryway That I Can” üzerinde oynamalar yapıyoruz. Farklı bir versiyonu Mayıs ayında sizlerle de paylaşacağız” dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Sertab Erener, muhteşem performansının yanı sıra enerjisiyle de büyük alkış aldı.

Sevil Sevil yoğun maratonuna devam ediyor!

Yoğun programına devam eden Astrolog, Yazar,Sanatçı Sevil Sevil, Ece Erkenin sunduğu Kadınca Tv'de yayınlanan "Ece Erken ile Haftanın uzmanları " programına katıldıktan sonra Emekçi Kadınları Anma Sergisine katıldı.

Emekçi Kadınları Anma Sergisi Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezin Fuaye alanında yapıldı.Ünlü Astrolog, Yazar, Sanatçı Sevil Sevil'e Türk Kadın Hareketi İzmir İlçe Başkanı Mesude Öney, İkkb Başkanı Gülseren Çetin Özkan ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce tarafından Emekçi Kadınları Anma programına katkı ve katılım belgesi verildi.Sevil Sevil programdaki şıkliğı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

GÜLBEN ERGEN: DİYET YAPMIYORUM

Gülben Ergen hafta sonunda Ankara ve İstanbul’da iki konser verdi. Cuma başkenti coşturan Gülben Ergen cumartesi gecesi de Ataköy’deki Nossa Costa’da konuklarına şahane bir gece yaşattı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Ergen “Uzun süredir hayvansal gıda tüketmiyorum. Diyet yapmıyorum, artık sadece sebze ve meyveyle besleniyorum” dedi.

Yoğun geçen bir dönemin ardından konser maratonuna ara vereceğini söyleyen Gülben Ergen Ramazan ayını annesi ve üç oğluyla geçirecek.

SİMGEDEN İKİ GÜN ÜST ÜSTE KONSER

Simge konserden konsere koşarken yeni şarkılarını da dinleyicileriyle buluşturuyor. KÖFN ile ortak çalışması ‘Yakışıklı’ 17 haftadır radyolarda en çok çalan şarkıların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Mavi Gri ve Ozan Bayraşa ile yaptığı ‘Bir Şehri Sevmek’ ise kısa sürede dijital platform listelerinde zirveye doğru tırmanıyor.

Simge liste başarısını İstanbul’da iki gün üst üste verdiği konserlerle kutladı. Bayramda ise önce Bursa’da ardından İstanbul’da sonrasında ise İzmir’de yine iki gece üst üste sahneye çıkacak.

YILDIZ TİLBE YİNE TARZINI KONUŞTURDU!

Kariyerinin 30’uncu yılı kutlamaları kapsamında sahneden sahneye koşan Yıldız Tilbe Ramazan öncesi son konserini Ataşehir’deki Jolly Joker Arena’da verdi. Tilbe bir ay aranın ardından bayramın ilk günü seyircisiyle yeniden buluşacak…

Yıldız Tilbe için 2024’e girer girmez yoğun bir süreç başladı. Kariyerinin 30’uncu yılını kutlayan Tilbe hem yeni şarkılarıyla hem de konserlerinde dinleyicileriyle buluşuyor. Ramazan ayında vereceği aranın öncesinde son konserini ise hafta sonu İstanbul, Ataşehir’deki Jolly Joker Arena’da verdi. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söylerken seyircisiyle coşan Yıldız Tilbe her zamanki gibi kendine has sahne kıyafetleriyle farklı tarzını ortaya koydu.

Ramazan boyunca stüdyoya girip yeni şarkılarını kaydedecek olan Yıldız Tilbe bu bir aylık aranın ardından ilk konserini bayramın ilk günü, 10 Nisan’da Kıbrıs Limak Cyrus Deluxe Hotel’de verecek. Ardından yine bir konser maratonu başlayacak. Yıldız Tilbe kulislerde dolanan İstanbul’da dev bir konsere hazırlandığı haberleriyle ilgili ise ser verip sır vermedi. “Sürpriz” demekle yetindi.

Mascotte Ankara gece kulübü basına açıklama yaptı!

Ankara’nın en Kaliteli Gece kulüblerinden birisi olan “Mascotte Ankara’dan bir basın açıklaması yapıldı.

Basına yapılan Açıklama işletmenin hukuk müşaviri Sn. Av.Yasin Gürbüz’den geldi. Gürbüz yaptığı basın açıklamasında ; “Son zamanlarda Kamuoyunda ve sosyal medyada işletmemiz ile alakalı yapılan asılsız dedikodular ve iftiralardan dolayı bir basın açıklaması yapma zaruriyetimiz doğmuştur , Gerek İşletmemiz, gerekse şirket sahibi Sn Gökhan Cankaya’nın herhangi bir kurum ,kişi, veya topluluk ile resmî yada gayri resmi ortaklığı , sosyal ve ticari ilişkisi bulunmamaktadır.

Mascotte Club yetkilileri ayrıca "İşletmenizin ticari itibarını yıpratmak, ve itibarsızlaştırmak adına kamuoyunda ve sosyal medyada yürütülen bu asılsız iftira ile dedikodulara itibar etmemenizi önemle rica eder, Bu tür asılsız dedikodular ile iftiraları çıkaran kişi yada kişiler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı hususları siz değerli kamuoyuna saygı ile duyurulur.” dedi.

FATMA TURGUT İTİRAF ETTİ: HEM ALDATILDIM HEM ALDATTIM

Konserden konsere koşan Fatma Turgut son günleri adeta bir maraton sporcusu gibi geçirdi. Üst üste 6 ilde konser veren Fatma Turgut sahneden seyircisiyle dertleşmeye devam etti ve samimi itiraflarda bulundu…

Türkiye’yi gezerek hayranlarıyla buluşmaya devam eden Fatma Turgut hiç ara vermeden arka arkaya 6 şehirde konser verdi. Turgut sırasıyla Malatya Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu, Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Gaziantep Şahinbey Kültür Merkezi, Kayseri Erciyes Kültür Merkezi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Kocaeli Hayal Kahvesi’nde sahneye çıktı. Performansıyla seyircisinden tam not aldı.

Yoğun ilgiyle karşılaşan Fatma Turgut dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söylerken turne kapsamında hazırladığı özel repertuvarla hafızalardan silinmeyecek bir konser serisine imza attı. Hayranlarıyla sıkı bir iletişime sahip olan Fatma Turgut onlarla sohbet ederken samimi bir itirafta bulundu. Konu aşk ve ilişkilere gelince “Hem aldatıldım hem aldattım. Ben kendimi çoktan affettim” dedi.

Ramazan boyunca yeni şarkısı için stüdyoda çalışacak olan Fatma Turgut bir sürpriz hazırlığında olduğunu da söyledi.