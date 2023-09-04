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Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde dün akşam yaşanan sel sonrası Gülseren En hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Gülseren En'in, dün eşiyle Aksaray'daki evlerinde oturan kiracısı ile görüşmeye gittiği, dönüş yolunda sele kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenaze törenine, sel den kurtulan eşi Çapan En ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile köylüler katıldı.

AKSARAY (AA) - Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yakınları tarafından teslim alınan Gülseren En'in (55) cenaze si, yaşadığı merkeze bağlı Gücünkaya köyüne getirildi.

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