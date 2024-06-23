2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) heyecan dolu karşılaşmalarla devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan karşısında aldığı galibiyetle Türkiye'yi sevince boğmuştu. Ancak dün Portekiz karşısında alınan sonuç, taraftarları üzdü.

A Milli Takım, Portekiz'e 3-0 Mağlup Oldu

EURO 2024 F Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuç, takımın moralini bozsa da, milli takımımıza olan destek devam ediyor.

Almanya'da PKK Sempatizanlarının Tepki Çeken Kutlaması

Mağlubiyetin ardından Türkiye, A Milli Futbol Takımı'na destek vermeye devam ederken, Almanya'da yaşayan terör örgütü PKK yandaşı bir grup, maç sonucunu kutladı. PKK sempatizanlarının bu kutlaması, sosyal medyada büyük tepki çekti ve geniş yankı uyandırdı. Videoyu izleyenler, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.